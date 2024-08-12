Из-за польских железнодорожников сразу нескольким поездам на важном направлении изменили маршруты: будут ехать в другое место
Ограничение маршрута некоторых поездов, ехавших в польский Хелм, продлено на 1 месяц. Таким образом, временно следовать только в Дорогуск они будут до 30 сентября. Причина – затягивание ремонтов на польской железной дороге.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: изменения затронут не все поезда. Только:
- №23 Киев – Хелм;
- №93/94 Харьков – Хелм;
- №120 Хелм – Днепр.
Маршруты этих поездов будут ограничены до польской пограничной станции Дорогуск. Расстояние между ней и Хелмом составляет 25 км.
В то же время, подчеркивается, других поездов на направлении изменения не затронут. Речь о рейсах:
- №67/68 Киев – Варшава – Киев;
- №19/20 Киев – Хелм – Киев;
- №119 Днепр – Хелм;
- №24 Хелм – Киев.
Эти поезда будут курсировать по обычному маршруту. Также изменения не затронут пересадочные рейсы в/из Варшавы.
"Для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц. Поэтому временное ограничение некоторых поездов до станции Дорогуск сохранится до 30 сентября. ... Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзалізниці"", – говорится в сообщении.
Как будет происходить пересадка на поезда в/из Варшавы
В то же время, объяснили в "Укрзалізниці", двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорогуск будет прибывать на конечную станцию в 06:45. После чего до 07:55 в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 отправляется из Дорогуска в 08:03.
Двухгрупповой поезд №120/94 Дорогуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на польской станции до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорогуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41). Отправление:
- из Варшавы Центральной – в 06:45;
- Варшавы Всходней – в 06:53.
"Пересадка на станции Дорогуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд", – подчеркнули железнодорожники.
Где покупать билеты
Билеты на эти поезда уже продаются. Купить их можно, в частности, в приложении "Укрзалізниці" – искать следует по месту назначения "Дорогуск". Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в:
- самом приложении "Укрзалізниці";
- сайте компании.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" увеличила количество мест на международные поезда из Мукачево в Кошице (Словакия) и обратно. Цель – избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат.
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