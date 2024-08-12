Из-за польских железнодорожников сразу нескольким поездам на важном направлении изменили маршруты: будут ехать в другое место

Ограничение маршрута некоторых поездов, ехавших в польский Хелм, продлено на 1 месяц. Таким образом, временно следовать только в Дорогуск они будут до 30 сентября. Причина – затягивание ремонтов на польской железной дороге.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: изменения затронут не все поезда. Только:

№23 Киев – Хелм;

№93/94 Харьков – Хелм;

№120 Хелм – Днепр.

Маршруты этих поездов будут ограничены до польской пограничной станции Дорогуск. Расстояние между ней и Хелмом составляет 25 км.

В то же время, подчеркивается, других поездов на направлении изменения не затронут. Речь о рейсах:

№67/68 Киев – Варшава – Киев;

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№119 Днепр – Хелм;

№24 Хелм – Киев.

Эти поезда будут курсировать по обычному маршруту. Также изменения не затронут пересадочные рейсы в/из Варшавы.

"Для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц. Поэтому временное ограничение некоторых поездов до станции Дорогуск сохранится до 30 сентября. ... Пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзалізниці"", – говорится в сообщении.

Как будет происходить пересадка на поезда в/из Варшавы

В то же время, объяснили в "Укрзалізниці", двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорогуск будет прибывать на конечную станцию ​​в 06:45. После чего до 07:55 в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 отправляется из Дорогуска в 08:03.

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорогуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на польской станции до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 прибудет в Дорогуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41). Отправление:

из Варшавы Центральной – в 06:45;

Варшавы Всходней – в 06:53.

"Пересадка на станции Дорогуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд", – подчеркнули железнодорожники.

Где покупать билеты

Билеты на эти поезда уже продаются. Купить их можно, в частности, в приложении "Укрзалізниці" – искать следует по месту назначения "Дорогуск". Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в:

самом приложении "Укрзалізниці";

сайте компании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" увеличила количество мест на международные поезда из Мукачево в Кошице (Словакия) и обратно. Цель – избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат.

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