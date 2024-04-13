Из-за отсутствия свободного рынка газа в Украине в первую очередь страдают потребители, – экс-министр

Из-за отсутствия свободного рынка газа в Украине в первую очередь страдают потребители. Поэтому Украине нужен рынок природного газа для определения рыночной индикативной цены голубого топлива.

Об этом заявил бывший министр энергетики и заместитель руководителя рабочей группы по повышению эффективности функционирования предприятий газовой промышленности и перспектив развития отрасли Сергей Ермилов.

Как я вижу рынок газа в Украине. Во-первых, его необходимость необходима для того, чтобы наконец определить ту рыночную индикативную стоимость газа, по которой Правительство, имея этот финансовый инструмент, может определять другие макро-экономические показатели, а также те инструменты, которые они используют, для социальной поддержки, расчет развития экономики, учет других расчетов", – сказал он.

Экс-министр добавил, что сейчас отсутствие рынка газа сказывается на финансово-экономических показателях частных газодобывающих компаний.

"Не имея индикативной цены, текущей и прогнозной, которая может быть сформирована только на чистом оптовом биржевом рынке газа, Украина очень от этого теряет, в первую очередь теряют сами потребители", - сказал Ермилов.

Он добавил, что сейчас все усилия в газовой отрасли должны быть направлены на создание мощного и универсального инструментария, который полностью интегрировался бы с европейскими газовыми биржами.

"Таким образом мы открыли бы возможности как к импорту, так и к экспорту на рыночных началах. И вопрос импорт или экспорт решался бы с помощью нормальных финансово-экономических инструментов, а не при субъективных принципах кто что хочет", – подытожил экс-министр.

Напомним, в НАК "Нефтегаз Украины" видят, что в ближайшем будущем Украина может стать нетто-экспортером природного газа.

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