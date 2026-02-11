Из-за отключения украинцы массово перешли на доставку продуктов: как изменилась стоимость услуги

Во время длительных отключений света спрос на доставку еды и базовых товаров в Украине резко вырос, а средний чек увеличился более чем на 20%. Украинцы массово переходят от фастфуда к горячим домашним блюдам и товарам первой необходимости, превращая доставку в элемент выживания, а не комфорта.

Об этом рассказала генеральный директора одного из сервисов доставки в комментарии Delo.ua. Одним из наиболее заметных изменений стал резкий рост спроса на сервисы доставки еды и товаров первой необходимости.

В период с декабря 2025 по январь 2026 года одна из крупнейших сетей доставки зафиксировала рост количества заказов почти на 8%, а средний чек за год увеличился более чем на 20%. По словам руководительницы компании, в ситуации, когда из-за обстрелов дома исчезает свет или газ, доставка перестает быть элементом комфорта и превращается в инструмент поддержки базового быта. Для многих семей это возможность обеспечить себя горячей едой и необходимыми товарами в условиях нестабильной инфраструктуры.

Блэкауты сказались и на структуре заказов. Не все рестораны смогли стабильно работать без электроэнергии, поэтому их доля в общем объеме доставки сократилась. По сравнению с периодом до отключений заказы из ресторанов уменьшились более чем на 3%, а в годовом измерении примерно на 6%.

Зато существенно возросла роль продуктовых магазинов. Украинцы все чаще заказывают продукты домой, компенсируя невозможность готовить или хранить пищу самостоятельно. Доля заказов из магазинов выросла на несколько процентов как по сравнению с "довоенным" режимом работы, так и в годовом разрезе.

Вместе со структурой заказов изменились и гастрономические предпочтения пользователей. Если раньше доставка ассоциировалась прежде всего с бургерами и быстрой едой, то во время блэкаутов украинцы все чаще выбирают полноценные горячие блюда.

Спрос на комплексные обеды, супы и основные блюда, которые фактически заменяют домашнюю кухню, вырос почти втрое. В то же время популярность бургеров снизилась на 5-10%. Суши остались почти на том же уровне – их рост составил лишь 1-2%, что свидетельствует о стабильной, но не критически важной роли этой категории в условиях кризиса.

Аналитика сервиса показывает, что во время блэкаутов резко выросли заказы товаров, которые непосредственно связаны с базовыми потребностями. Наибольший скачок зафиксирован в категориях товаров для животных и мясных изделий – обе группы добавили около 50%.

Также стабильно растет спрос на лекарства и товары первой необходимости – примерно на четверть. Алкоголь демонстрирует умеренный рост на уровне около 9%. В то же время товары, которые не являются критически важными, наоборот теряют позиции. Среди них заказ цветов, замороженных продуктов и интим-товаров сократились в среднем на 10-15%.

Несмотря на рост спроса, работа сервисов доставки в условиях блэкаутов сопровождается серьезными вызовами. Среди ключевых проблем – погодные условия и дефицит кадров. Кадровый потенциал в Украине остается ограниченным, поэтому компаниям приходится инвестировать больше ресурсов в мотивацию курьеров.

