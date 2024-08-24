"Укрзалізниця" значительно сократила количество плацкартных вагонов, их почти нет: в компании объяснили причину

"Укрзалізниця" значительно сократила количество плацкартных вагонов, используемых для пассажирских перевозок. В некоторых направлениях их почти нет.

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В ответ на вопросы пассажиров в компании объяснили: плацкарты используются на эвакуационных рейсах, для медицинских рейсов. Ответ на странице компании в соцсети подметили журналисты издания Минфин.

"Значительное количество плацкартных вагонов сейчас задействовано под медицинские и эвакуационные рейсы, поэтому на определенных направлениях наблюдается их дефицит", - ответили в "Укрзалізниці" на вопросы клиентки в Facebook. Компания обещает включить свободные вагоны в состав пассажирских поездов, как только они появятся.

"Укрзалізниця" запустила новый рейс

"Укрзалізниця" назначила на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой. Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28 (как раз до начала комендантского часа – будете еще немного времени на вечерний променад!). В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты будут в продаже традиционно – в приложении "Укрзалізниці", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов (для тех, кто соскучился по нашим ласковым кассирам).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработали с 1 августа.

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