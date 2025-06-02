Из-за массированных российских атак в Украине может быть дефицит газа: Зеленский назвал страну, которая может помочь

Из-за того, что Россия атакует наши газохранилища и инфраструктуру добычи, в Украине может быть дефицит газа. Наше государство продолжает переговоры Норвегией по поставкам голубого топлива.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на онлайн-брифинге 2 июня. Соответствующая видеозапись опубликована YouTube-каналом ОП Украины.

"У нас есть дефицит. Не хочу сейчас говорить, на какую сумму. На достаточно большую сумму. Мы переживаем из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам и также инфраструктуре добычи газа. Это было с осени прошлого года", – напомнил Зеленский.

По его словам, "мы потеряли определенные возможности", и сейчас они восстанавливаются.

Президент сообщил, что договорился с министром энергетики Украины Германом Галущенко искать возможности, "как закрыть дефицит – который может быть, если не все восстановится и не сможем полностью обеспечить газом наше население".

Половину необходимого объема руководство страны уже нашло. "Половину мы нашли, а половину нам не хватало. Скажу так, на миллиард евро – мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром", – добавил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Украине в 2025 году запасы газа в хранилищах на середину мая были самыми низкими по меньшей мере за последние 11 лет – всего 6 млрд кубометров. До начала отопительного сезона государству нужно закачать еще более 6,3 млрд, из которых около 3-3,5 млрд придется импортировать.

– В последнее время Украина нарастила импорт голубого топлива. Предварительно, мы можем начать импортировать газ по Трансбалканскому коридору – в дополнение к текущему импорту из Венгрии, Польши и Словакии. Этот маршрут соединяет пять стран – Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

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