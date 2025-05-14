Самые низкие за 11 лет: запасы газа в украинских хранилищах упали до минимального уровня

В Украине в 2025 году запасы газа в хранилищах на середину мая самые низкие по меньшей мере за последние 11 лет – всего 6 млрд кубометров. До начала отопительного сезона государству нужно закачать еще более 6,3 млрд, из которых около 3-3,5 млрд придется импортировать.

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Об этом сообщается в ExPro Daily Gas. В мае закачка газа происходит более высокими темпами, чем в прошлом году, – более 350 млн кубометров с начала месяца, что на 33% больше, чем в мае 2024 года.

Однако общие объемы все равно остаются критически низкими. Сейчас украинские хранилища заполнены лишь на 19,4%. Активный газ – то есть тот, который может быть оперативно отобран потребителями, – составляет лишь 1,28 млрд кубометров. Для сравнения: в начале ноября 2024 года, перед стартом отопительного сезона, в хранилищах было 12,92 млрд кубометров.

Чтобы достичь подобного уровня к ноябрю 2025 года, Украине нужно закачать еще 6,3 млрд кубометров газа. Одной из причин задержки в закачке стала холодная весна: сезон закачки в этом году начался позже, 17 апреля, тогда как в 2024-м он стартовал 31 марта. Кроме того, российские обстрелы в феврале-марте повредили объекты добычи газа, что негативно сказалось на внутреннем ресурсе.

Сейчас добыча постепенно возобновляется, но ее все еще недостаточно. По оценкам аналитиков, для достижения целевых объемов Украине придется импортировать еще 3-3,5 млрд кубометров газа в период с июня по октябрь. В текущие дни импорт составляет около 14 млн кубометров в сутки, что дает надежду, но все еще не гарантирует безопасный уровень до начала холодов.

Сценарий подготовки к зиме 2025-2026 года уже является главным вызовом для энергетической стратегии Украины. Правительство и профильные компании имеют сжатые сроки для масштабного наращивания запасов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Так, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр.

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