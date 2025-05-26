"Самое дорогое импортное направление": Украина планирует покупать газ по новому заграничному пути

Украина может начать импортировать газ по Трансбалканскому коридору – в дополнение к текущему импорту из Венгрии, Польши и Словакии. Этот маршрут соединяет 5 стран – Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

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Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец. Она отметила:

Операторы газотранспортных систем указанных стран уже инициировали продукт ROUT1 с пониженными на 25% тарифами.

Это может "разблокировать" самое дорогое импортное направление газа в Украину".

В целом же, подчеркнула Буславец, в последнее время Украина нарастила импорт газа. По ее словам:

Общий объем импорта теперь составляет 19 млн м3/сутки.

Увеличить его удалось за счет возобновления импорта из Словакии.

Трансбалканский коридор – магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее использовался для поставки российского газа на Балканы. В 2019 году часть инфраструктуры Трансбалканского газопровода на территории Турции и Болгарии включена в состав газопровода Балканский поток.

Тариф на газ с 1 июня

В свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу 7,96 грн/кубометр.

Там отметили: решение о сохранении текущей цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, при оплате услуг за распределение газа очень важно заполнять свои данные. Иначе плату могут не засчитать.

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