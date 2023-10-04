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В Украине запускают новій поезд в Польшу: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
3,4 т.
В Украине запускают новій поезд в Польшу

"Укрзалізниця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октабря. Стоимость билетов на 15 октября со Львова – от 1 198 грн.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: маршрут будет организован через станцию Рава-Русская.

"С 15 октября 2023 года "Укрзалізниця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А также:

  • в чат-ботах;
  • на сайте "Укрзалізниці";
  • в международных кассах вокзалов.
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"Кроме того, можно купить 2 билета в один клик по поисковому запросу от необходимого города в Украине до Варшавы или Люблина или обратно", – рассказали в компании.

Поезд будет ехать с пересадкой

Маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Причина – необходимость осуществлять пересадку с поезда украинской ширины пути на поезд европейского пути.

При этом, отмечается, расписание движения разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и ряд других городов. В частности:

  • Ивано-Франковск;
  • Стрый;
  • Коломыю;
  • Калуш;
  • Моршин;
  • Брюховичи;
  • Жовкву.

"Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове. Не стоит переживать за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты

Общая стоимость билетов на 15 октября – от 1 198 грн со Львова в Варшаву.

Сколько стоят билеты со Львова в Варшаву

Продают же их в 2 класса – первый и второй. Так:

  • со Львова в Раву-Русскую билет в 1 класс стоит 177 грн, во второй – 130 грн;
  • из Равы-Русской в Варшаву билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй – 1 068 грн.
Билеты продают в 2 класса

Из Варшавы во Львов общая стоимость билетов составляет от 1 189 грн.

Сколько стоят билеты из Варшавы во Львов

Билеты продают также в 2 класса:

  • из Варшавы в Раву-Русскую – билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй – 1 068 грн;
  • из Равы-Русской во Львов – билет в 1 класс стоит 163 грн, во второй – 121 грн.
Из Варшавы во Львов билеты продают также в 2 класса

А вот на другие дни цены отличаются. Так, со Львова в Варшаву:

  • на 16 октября общая стоимость составляет от 1 189 грн;
  • на 17 и 18 октября – от 1 179 грн;
  • на 19 октября – от 1 189 грн;
  • на 20 октября – от 1 198 грн;
  • на 21 октября – от 1 189 грн.

Из Варшавы во Львов:

  • на 16,17 октября общая стоимость составляет от 1 179 грн;
  • на 18 октября – от 1 189 грн;
  • на 19 октября – от 1 198 грн;
  • на 20 октября – от 1 189 грн;
  • на 21 октября – от 1 198 грн.

Когда отправляются поезда

  • Со Львова – в 08:30, прибытие в Раву-Русскую в 09:58. Отправление из Равы-Русской – в 10:30, прибытие в Варшаву – в 17:29.
  • Из Варшавы – в 21:45, прибытие в Раву-Русскую в 05:15 следующего дня. Отправление из Равы-Русской – в 06:15, прибытие в Варшаву – в 07:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, также стартовала продажа электронных билетов на поезда популярного направления Мукачево – Кошице (Словакия). Стоимость – 412,43 грн за место в 2 классе.

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