В Украине запускают новій поезд в Польшу: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октабря. Стоимость билетов на 15 октября со Львова – от 1 198 грн.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: маршрут будет организован через станцию Рава-Русская.

"С 15 октября 2023 года "Укрзалізниця" запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-ботах;

на сайте "Укрзалізниці";

в международных кассах вокзалов.

Видео дня

"Кроме того, можно купить 2 билета в один клик по поисковому запросу от необходимого города в Украине до Варшавы или Люблина или обратно", – рассказали в компании.

Поезд будет ехать с пересадкой

Маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Причина – необходимость осуществлять пересадку с поезда украинской ширины пути на поезд европейского пути.

При этом, отмечается, расписание движения разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и ряд других городов. В частности:

Ивано-Франковск;

Стрый;

Коломыю;

Калуш;

Моршин;

Брюховичи;

Жовкву.

"Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове. Не стоит переживать за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты

Общая стоимость билетов на 15 октября – от 1 198 грн со Львова в Варшаву.

Продают же их в 2 класса – первый и второй. Так:

со Львова в Раву-Русскую билет в 1 класс стоит 177 грн, во второй – 130 грн;

из Равы-Русской в Варшаву билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй – 1 068 грн.

Из Варшавы во Львов общая стоимость билетов составляет от 1 189 грн.

Билеты продают также в 2 класса:

из Варшавы в Раву-Русскую – билет в 1 класс стоит 1 191 грн, во второй – 1 068 грн;

из Равы-Русской во Львов – билет в 1 класс стоит 163 грн, во второй – 121 грн.

А вот на другие дни цены отличаются. Так, со Львова в Варшаву:

на 16 октября общая стоимость составляет от 1 189 грн;

на 17 и 18 октября – от 1 179 грн;

на 19 октября – от 1 189 грн;

на 20 октября – от 1 198 грн;

на 21 октября – от 1 189 грн.

Из Варшавы во Львов:

на 16,17 октября общая стоимость составляет от 1 179 грн;

на 18 октября – от 1 189 грн;

на 19 октября – от 1 198 грн;

на 20 октября – от 1 189 грн;

на 21 октября – от 1 198 грн.

Когда отправляются поезда

Со Львова – в 08:30, прибытие в Раву-Русскую в 09:58. Отправление из Равы-Русской – в 10:30, прибытие в Варшаву – в 17:29.

Из Варшавы – в 21:45, прибытие в Раву-Русскую в 05:15 следующего дня. Отправление из Равы-Русской – в 06:15, прибытие в Варшаву – в 07:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, также стартовала продажа электронных билетов на поезда популярного направления Мукачево – Кошице (Словакия). Стоимость – 412,43 грн за место в 2 классе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!