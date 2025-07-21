Из Украины массово вывозят "черное зерно": как работает схема нелегального экспорта

В Украине широко используются схемы уклонения от налогообложения с помощью нелегального экспорта сельскохозяйственной продукции. "Черное зерно" вывозят из страны без уплаты налогов и возврата валютной выручки.

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Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, на агрорынке Украины параллельно существуют и работают:

белые компании , которые закупают у производителей зерно с документами о происхождении, экспортируют его, получая возмещение НДС;

, которые закупают у производителей зерно с документами о происхождении, экспортируют его, получая возмещение НДС; черные компании, которые покупают зерно за наличные, не платят никаких налогов (включая зарплатные), экспортируют его за границу и не возвращают валютную выручку.

Суть схемы "черного зерна": как это работает

Зерно в большом количестве оформляется по фиктивным документам на первое юридическое лицо.

на первое юридическое лицо. Далее оно передается по цепочке от одного юрлица к другому . Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна.

. Фактически, эти операции являются фиктивными, их цель – усложнить Налоговой службе установление происхождения зерна. После этого зерно оформляется на компанию-экспортера – также фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц.

– также фиктивную компанию, зарегистрированную на подставных лиц. Зерно вывозится за границу на имя такой же фиктивной компании, зарегистрированной, например, в Чехии или Швейцарии, также на подставных лиц.

Во время движения судна зерно несколько раз перепродается .

. Благодаря этой цепи операций оно приобретает признаки легального происхождения и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку.

и может быть продано на мировых рынках, включая Африку и Латинскую Америку. Как результат, Украина не получает налогов и валютной выручки, а выращенное зерно "просто исчезает".

Схема "нетипичного экспорта": что это значит

Еще одной схемой реализации "черного зерна" является так называемый нетипичный экспорт. В ее рамках компания, которая по видам деятельности не занимается сельским хозяйством (например, ІТ-фирма), осуществляет экспорт продукции. Проворачивают это так:

по документам продукция не является зерном (например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно;

(например, оформляется как смеси или отходы), хотя фактически – это именно зерно; продукцию невозможно оценить по реальной рыночной или биржевой стоимости;

таможенная цена существенно занижается, и государство недополучает валютную выручку и налоги.

Обман вредит не только госбюджету

Гетманцев подчеркнул, что вред от этих схем не ограничивается только недопоступлениями в бюджет, хотя это и является крайне важным. Другие негативные последствия:

Невозврат валютной выручки негативно отражается на платежном балансе Украины , приводя к "вымыванию товарной массы" без соответствующего валютного эквивалента.

, приводя к "вымыванию товарной массы" без соответствующего валютного эквивалента. Компании, которые работают "в белую", платят налоги и зарплаты, становятся менее рентабельными и неконкурентоспособными по сравнению с теми, кто работает "в черную".

Гетманцев отметил, что "черное зерно" происходит преимущественно из двух источников:

Государственные земли (или земли Национальной академии наук), которые до сих пор не переданы в частные руки/аренду и обрабатываются нелегально по "подковерным договоренностям".

(или земли Национальной академии наук), которые до сих пор не переданы в частные руки/аренду и обрабатываются нелегально по "подковерным договоренностям". Единоличники – владельцы небольших участков земли (5-15 га), которые принципиально не хотят оформляться фермерами и, соответственно, не могут легально продать свое зерно. Это делает их продукцию дешевле для нелегальных перекупщиков. Гетманцев подчеркивает, что эти люди вредят сами себе, поскольку государство предоставляет дотации зарегистрированным фермерам.

"Противодействие таким операциям лежит в плоскости правоохранительных органов, которые должны работать лучше. Налоговая не может видеть эти операции. Это таможенники и это правоохранители. И в их взаимодействии, направленном на противодействие этим преступлениям, и на сегодня лежит окончательное решение вопроса рынка черного зерна", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев рассказал, как в Украине уклоняются от налогов с помощью т.н. дробления бизнеса. Суть схемы заключается в том, что крупные или средние предприятия искусственно делятся на множество мелких ФЛП. Один из примеров использования схемы – крупная сеть супермаркетов MarketOpt.

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