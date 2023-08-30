IT-шники недовольны своими зарплатами: "мало" даже $5 тысяч в месяц

Опрос украинских айтишников показал, что высокими специалисты считают зарплаты от $6000 в месяц. При этом 28% тех, кто получает $10 000, не полностью удовлетворены своею зарплатою.

Видео дня

Об этом говорится в результатах опроса DOU. Они провели опрос 12 746 IT-шников, которые находятся в Украине. зарабатывающих более $6000, 38% скорее, но не полностью удовлетворены своим заработком. Даже $10 000 не всегда удовлетворяет специалистов: 28% имеющих такой доход удовлетворены им не полностью.

Важным фактором, влияющим на восприятие своего заработка как хорошего, является опыт специалиста. Если зарплата свыше $5000 преимущественно удовлетворяет всех, вне зависимости от опыта, то более низкими зарплатами опытные специалисты, как правило, удовлетворены не так сильно, как их менее опытные коллеги. 84% айтишников удовлетворены нынешним уровнем дохода. Прослеживается линейная зависимость: чем выше доход – тем больше им удовлетворены (работодатели, примите во внимание).

"$500 – важный предел в восприятии своей зарплаты айтишников. Меньше $500 воспринимается как "мало" – 62% зарабатывающих менее $500 недовольны своим доходом. А более $500 – это уже неплохо: среди тех, кто зарабатывает от $500 до $1000, 63% уже скорее или полностью удовлетворены ее размером. 85% айтишников полностью или в основном работают удаленно", – говорится в исследовании.

Более 80% украинских айтишников – это люди до 35 лет. ИТ-специалисты, которым за 40, вообще редкость: их всего 5%. Уровень английского у украинских айтовцев постепенно растет: если в 2019 году 47% знали его на хорошем уровне (Upper-Intermediate или Advanced), то сейчас их 55%.

Лучше всего знают английский специалисты, которые постоянно общаются с заказчиками и клиентами (руководители бизнеса, РМ, специалисты по продажам, маркетингу и поддержке), а также техписатели, аналитики и специалисты Data Science.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тыс. грн. Прежде всего это предложения для водителей, риелторов и официантов. При этом заработок в большинстве подобных вакансий зависит от результатов работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!