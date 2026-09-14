Искусственный интеллект создал миллион новых вакансий: кого сейчас активно ищут работодатели

Искусственный интеллект (ИИ) в США уже создал около 1 млн новых рабочих мест; в частности, резко вырос спрос на инженеров по ИИ, специалистов по данным, электриков, техников и работников для строительства и обслуживания дата-центров. В то же время с внедрением ИИ связывают около 200 тыс. сокращений, прежде всего среди сотрудников служб поддержки, секретарей и административного персонала.

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Об этом пишет The Economist. Искусственный интеллект требует огромных вычислительных мощностей. Для работы современных моделей необходимы тысячи серверов, дорогостоящие чипы, мощные системы охлаждения, электросети и специализированные помещения.

Именно поэтому распространение ИИ вызвало масштабный инвестиционный бум вокруг дата-центров. По оценкам Goldman Sachs, ежегодные инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта — от серверов и полупроводников до систем охлаждения — примерно на $500 млрд превышают уровень 2022 года.

Отдельно стремительно растут расходы на строительство самих центров обработки данных. По оценкам The Economist, на это ежегодно направляется более $75 млрд, что примерно на 60% больше, чем годом ранее. Для рынка труда это означает одно: прежде чем ИИ сможет выполнять всё больше интеллектуальной работы, для него нужно построить физическую инфраструктуру.

Нужны электрики, подключающие оборудование, инженеры, проектирующие и обслуживающие системы, специалисты по вентиляции и кондиционированию, техники, строители, работники энергетической отрасли и специалисты по сетям. По оценке The Economist, пять базовых отраслей, обеспечивающих строительство и функционирование дата-центров, создали примерно на 320 тыс. рабочих мест больше, чем можно было бы ожидать, учитывая обычные тенденции в строительстве и промышленности.

За специалистов для дата-центров компании готовы платить больше

Дефицит работников в этих сферах уже сказывается на зарплатах. Специалистам, занимающимся монтажом и обслуживанием оборудования в дата-центрах, предлагают примерно на 40% больше, чем за аналогичную работу в других секторах.

Рост спроса заметен и в смежных отраслях. За первые шесть месяцев года средняя почасовая оплата в производстве электрооборудования увеличилась более чем на 13%, тогда как у электромонтажников — почти на 8%. То есть ИИ создает рабочие места даже там, где работник вообще не взаимодействует с алгоритмом.

Человек, устанавливающий электрические системы в дата-центре, не обязательно должен знать, как работает большая языковая модель. Его работа нужна потому, что для функционирования таких моделей необходимы серверы, электроэнергия и сложная инфраструктура.

Появляются и новые профессии непосредственно в сфере ИИ

Параллельно формируется спрос на специалистов, чья работа напрямую связана с искусственным интеллектом. Компаниям нужны инженеры по ИИ, специалисты по обработке и разметке данных, специалисты по интеграции моделей в бизнес-процессы, менеджеры по внедрению технологий и руководители направлений искусственного интеллекта.

По данным LinkedIn, в США в течение 2023–2025 годов появилось около 640 тыс. новых вакансий, непосредственно связанных с искусственным интеллектом. При этом речь идет не только о программистах: ИИ постепенно становится инструментом для банков, производителей, юридических компаний, маркетинговых агентств, медицинских организаций и других работодателей.

Каждой такой компании нужны специалисты, способные подобрать подходящие инструменты, интегрировать их в рабочие процессы, проверять результаты и контролировать риски. Растет и количество руководящих должностей в этой сфере. Вакансий типа Chief AI Officer и специализированных инженерных должностей стало примерно вдвое больше, чем в 2023 году.

По оценкам Burning Glass Institute, около 1% всех профессиональных должностей в США, то есть почти миллион позиций, уже напрямую связаны с алгоритмами. В компьютерных профессиях и отдельных научных сферах эта доля еще выше — около 4–5%.

Автоматизация не уничтожает профессию, а увеличивает спрос на неё

Есть еще один важный эффект от распространения ИИ. Если технология позволяет сотруднику выполнять определенную работу быстрее и дешевле, компания может не сокращать количество услуг, а наоборот — увеличивать их объем.

Например, если аналитик с помощью алгоритмов может обработать в несколько раз больше данных, чем раньше, услуга аналитики становится более доступной. В результате ею могут воспользоваться больше компаний, что создает дополнительный спрос на самих специалистов.

Подобная тенденция уже наблюдается в США. За последние два года количество занятых помощников юристов увеличилось примерно на 11%, а аналитиков маркетинговых исследований — на 6%. Оба показателя заметно превышают общий темп роста занятости, который составил около 2%.

То есть автоматизация отдельных задач не обязательно означает автоматизацию всей профессии. Во многих случаях алгоритм берет на себя самую рутинную часть работы, а сотрудник получает возможность сосредоточиться на более сложных задачах. Если в результате этого услуга становится быстрее или дешевле, бизнес может увеличить ее потребление.

Но часть рабочих мест ИИ всё же уничтожает

Впрочем, говорить, что искусственный интеллект вообще не сокращает занятость, было бы неправильно. Наибольший риск автоматизации возникает там, где работа состоит из повторяющихся операций, которые легко описать алгоритмом.

По данным Challenger, Gray & Christmas, американские компании объявили о сокращении около 16 тыс. рабочих мест, которое напрямую связывают с внедрением ИИ. Технологии используют не только крупные технологические корпорации. Компании из различных отраслей постепенно переводят часть операций на автоматизированные системы.

Наиболее заметное сокращение наблюдается в службах поддержки клиентов и административной работе. С начала 2023 года занятость в сфере клиентской поддержки сократилась примерно на 10%, а среди секретарей и административных помощников — примерно на 15%.

По прогнозам Бюро статистики труда США, к 2035 году в офисных и административных профессиях может быть сокращено ещё около 752 тыс. рабочих мест. Для одних работников технологии станут инструментом, который повысит производительность и ценность их работы. Для других они напрямую сократят потребность в человеческом труде.

Одни профессии сокращаются, другие быстро расширяются. Причем новые вакансии могут возникать далеко от самого технологического сектора. Для работников это означает необходимость адаптироваться к новым требованиям. Даже если конкретная профессия не исчезнет, ее содержание может существенно измениться.

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