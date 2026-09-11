Дефицит кадров в этой отрасли усугубляется: каких специалистов ищут все больше и в чем проблема

В Украине все острее ощущается нехватка медицинских работников: за четыре года количество объявлений о работе в сфере медицины почти удвоилось. В то же время медианная зарплата (половина окладов выше этой суммы, половина – ниже) выросла всего на 20% – с 16 700 до 20 000 грн. Быстро компенсировать дефицит кадров в этой сфере сложно, ведь подготовка врачей и других медицинских специалистов занимает годы.

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В то же время в 2026 году в учреждения высшего медицинского образования по государственному заказу уже зачислили на 15% больше абитуриентов, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования крупного онлайн-портала по поиску работы, которые есть в распоряжении OBOZ.UA.

Каких медиков ищут и сколько им готовы платить

Среди наиболее популярных вакансий в категории "Медицина / фармацевтика" – стоматологи, медсестры, фармацевты, санитары, заведующие аптеками и фельдшеры. Также работодатели ищут зубных техников, реабилитологов, логопедов, сиделок и ассистентов врача.

По данным аналитиков, в июле 2026 года медианная зарплата в категории составляла 20 тыс. грн. Четыре года назад этот показатель был на уровне 16,7 тыс. грн, то есть за этот период он вырос на 20%. В то же время уровень оплаты заметно отличается в зависимости от специальности:

самую высокую медианную зарплату среди указанных профессий в июле получали фельдшеры – 28 625 грн;

у фармацевтов этот показатель составлял 25 250 грн;

у стоматологов – 24 500 грн;

для медсестер медианная зарплата составляла 14 250 грн;

для санитаров – 12 500 грн.

"Это профессии, требующие длительного обучения, а краткосрочные курсы переподготовки невозможны. В медицинской сфере значительно более длительный цикл подготовки специалистов, поэтому быстро закрывать такие вакансии сложно. Кроме того, кадровый дефицит формируется под влиянием ряда факторов, среди которых – мобилизационные процессы и миграция", – отметила руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Хватит ли Украине новых медиков

Отдельный вопрос – сможет ли система медицинского образования обеспечить рынок труда необходимым количеством специалистов. В 2026 году абитуриенты подали в украинские учреждения высшего образования почти 1,2 млн заявлений. Самым популярным направлением стал менеджмент – 105 301 заявление. Медицинские специальности не вошли в десятку лидеров по количеству заявлений.

В то же время в медицинском образовании есть и положительная динамика. По состоянию на 13 августа 2026 года в учреждения высшего медицинского образования по государственному заказу уже зачислили более 5 тыс. абитуриентов – на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В целом в этом году государственный заказ по специальностям в сфере здравоохранения составляет 9244 места. Из них 5490 предусмотрено для подготовки магистров на основе полного общего среднего образования, в том числе 4550 – по специальности "Медицина". Отдельно предусмотрено 2225 бюджетных мест по направлению "Терапия и реабилитация" и 575 – по направлению "Медсестринское дело".

Однако сам факт увеличения количества бюджетных мест не означает, что кадровый дефицит будет преодолен в ближайшее время, говорит ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Юрий Кучин. По его словам, важно учитывать не только количество студентов, которых готовят, но и то, сколько выпускников остаются работать по профессии.

"Важно и то, сколько выпускников учреждений высшего медицинского образования остаются в своей профессии, второй вопрос – как долго. Поэтому вопрос формирования кадров не менее важен, чем просто подсчет того, сколько нужно мест государственного заказа", – отметил Кучин.

По его словам, частично потребность можно закрывать благодаря обучению уже имеющихся работников и более быстрому перенаправлению человеческого ресурса на специальности, в которых нуждается система здравоохранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряде отраслей повышение зарплат уже не помогает преодолеть дефицит кадров. Один из наиболее показательных примеров – производство и рабочие специальности.

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