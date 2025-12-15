Искусственный интеллект помогает 'Укрнафте' 'читать' недра и эффективно добывать нефть

"Укрнафта" продолжает цифровую трансформацию. Сегодня искусственный интеллект становится одним из ключевых инструментов, который помогает компании точнее работать с недрами, принимать более взвешенные технологические решения и повышать эффективность добычи.

Видео дня

Научно-исследовательский и проектный институт "Укрнафты" создал пять инструментов на основе нейросетей, которые уже меняют подход к геологии и планированию разработки месторождений.

1. Автоматическая обработка больших массивов геолого-промышленных данных.

Специалисты проводят интеллектуальный анализ данных, распознавание текста и структуры документов на изображениях и автоматический перевод документов на украинский язык. До июля 2026 года планируется завершить полную обработку 1,8 млн отсканированных бумажных носителей и создать полноценный цифровой архив геолого-промышленной документации.

2. Распознавание и классификация кривых геофизических замеров на изображениях.

Нейросети существенно ускоряют и повышают качество процесса оцифровки отсканированных каротажных диаграмм. Благодаря этому специалисты быстрее получают критически необходимые данные для анализа и определения мест залегания продуктивных пластов и их характеристик. Дополнительно создан модуль для автоматической увязки комплекса кривых геофизических исследований по глубине с помощью нейросетей.

3. Автоматическая интерпретация литологических и петрофизических характеристик.

Мощный инструмент анализа геофизических исследований, который воспроизводит логику опытного интерпретатора, автоматически формируя предварительный прогноз важных характеристик по всей глубине разреза. Это позволяет уточнять границы пластов, находить потенциально продуктивные интервалы, быстрее и точнее принимать стратегии разработки месторождений.

4. Подготовка данных для цифровых 3D-моделей месторождений.

Автоматизирован полный цикл подготовки входных данных для цифровых моделей месторождений. Фактически формируем основу для digital fields – цифровых двойников, помогающих управлять месторождением в режиме реального времени.

5. Рекомендательная система выбора скважин-кандидатов для проведения мероприятий по интенсификации.

Нейросети используются для анализа накопленного опыта выполненных технологических операций и прогноза возможных дебитов для каждой скважины после интенсификации. Такой подход позволяет быстро выделить для дальнейшего анализа именно те объекты, где проведение работ может дать наибольший прирост добычи именно сейчас.

Компания проводит системную работу, позволяющую эффективно использовать массив данных, накопленных за десятилетия, совместить их с результатами современных исследований и создать новый уровень точности – как в планировании, так и в работе с месторождениями.

В 2026 году "Укрнафта" продолжит использовать новые технологии:

▪️ увеличение масштабов цифровой трансформации;

▪️ оптимизация производственных процессов;

▪️ оперативное и максимально точное прогнозирование добычи;

▪️ автоматизация интерпретации сейсмических исследований;

▪️ интеллектуальное прогнозирование работы оборудования.

"Укрнафта" движется к тому, чтобы добыча углеводородов в Украине базировалась на точных данных, цифровых моделях и современных технологических решениях, что поможет более эффективно обеспечить энергетическую устойчивость страны.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.