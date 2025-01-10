Искусственный интеллект лишит работы сотни тысяч людей: кто в самой большой зоне риска

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит мировому банковскому сектору оптимизировать рабочую силу на 3%. Благодаря тому, что все больше задач будут доверять компьютерным алгоритмам, в ближайшие годы банки сократят до 200 тысяч рабочих мест.

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Об этом сообщил руководитель информационной и технологической службы Bloomberg Intelligence Томаш Нотцель. Он прогнозирует, что наибольшему риску сокращения подпадают сотрудники бэк-офиса, мидл-офиса, операционных отделов, служб поддержки клиентов и KYC ("Знай своего клиента").

"Под угрозой находятся любые работы, связанные с рутинными, повторяющимися задачами. Но ИИ не устранит их полностью, скорее, он приведет к трансформации рабочей силы", – считает Нотцель.

Почти 93% из опрошенных компаний прогнозируют сокращение численности персонала на 5-10%. 8 из 10 участников опроса заявили, что в течение следующих 3-5 лет генеративный ИИ увеличит производительность и доходность банков не менее чем на 5%. Внедрение искусственного интеллекта позволит увеличить совокупную прибыль банковской индустрии в 2027 году на 180 млрд долларов, или 12-17%.

В июньском отчете банковской группі Citi говорится, что 54% ​​рабочих мест в банковской сфере имеют высокий потенциал для автоматизации, поэтому ИИ может заменить больше рабочих мест в банковской индустрии, чем в любой другой. Тем не менее, многие аналитики сходятся в том, что сдвиг автоматизация процессов приведет к пересмотру обязанностей работников, а не их полной замене. А в JPMorgan заявили, что внедрение генеративного ИИ привело к увеличению количества рабочих мест в компании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заместить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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