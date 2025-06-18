В России стремительно разрушается рынок недвижимости – в мае 2025 года продажи квартир упали на 15% по сравнению с мартом, а в годовом измерении обвал достиг 40%. Такая ситуация стала следствием почти недоступной ипотеки и масштабного экономического кризиса, усиливающегося на фоне войны против Украины.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) Основной причиной такого стремительного спада стали чрезвычайно высокие военные расходы, которые Кремль продолжает направлять на войну.

В результате этого государственный бюджет теряет баланс, а другие отрасли экономики, в частности жилищное строительство - остаются без должной поддержки.

Ситуацию усугубляет также глубокий кризис в финансовом секторе. Банки, столкнувшись с санкциями, ростом ставок и недостатком ликвидности, не могут предложить населению доступную ипотеку. Для большинства россиян приобретение жилья стало недостижимой мечтой - даже базовые кредитные условия стали обременительными на фоне роста безработицы и общего снижения реальных доходов.

Резкое падение спроса на жилье повлекло за собой и кризис в строительном секторе. Застройщики, которые еще несколько лет назад демонстрировали стабильный рост, сегодня массово банкротятся или несут серьезные финансовые потери. Они вынуждены останавливать проекты или снижать темпы строительства. За последние месяцы общий объем строительных работ уменьшился на 20%.

Сокращение объемов строительства означает потерю рабочих мест для тысяч работников - от инженеров до простых строителей. В некоторых регионах зафиксирована массовая безработица в сфере недвижимости, что, в свою очередь, негативно влияет на потребительскую активность и социальную стабильность.

Как отмечает ЦПИ, кризис в строительстве – лишь одно из звеньев в длинной цепи экономических проблем, возникших в России из-за ее агрессивной внешней политики. Война против Украины стала не только геополитическим, но и экономическим самоубийством для государства. Отказ Кремля от мирного урегулирования конфликта только углубляет финансовую нестабильность и ускоряет деградацию ключевых секторов экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская железная дорога находится на грани банкротства. Уровень загрузки падает уже 20 месяцев подряд, а на путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов - почти 20% всего парка. Компания страдает от нехватки персонала, изношенного подвижного состава и нехватки средств.

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