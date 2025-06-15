Российская железная дорога находится на грани банкротства. Уровень загрузки падает уже 20 месяцев подряд, а на путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов – почти 20% всего парка. Компания страдает от нехватки персонала, изношенного подвижного состава и недостатка средств.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР). Объем перевозок падает уже почти два года подряд, если в 2024 году спад составил 4%, то за первые пять месяцев 2025 года показатель уже превысил 7%.

На путях по всей России простаивают 300 тысяч порожних грузовых вагонов, что составляет почти 20% всего вагонного парка. Этот факт свидетельствует не только о снижении объемов перевозок, но и о глубокой логистической дисфункции – система не способна эффективно перераспределять ресурсы и реагировать на вызовы.

Еще одной болезненной темой стала хроническая нехватка персонала. Причинами являются мобилизация, массовый отток населения за границу и сокращение притока трудовых мигрантов. В результате в компании не хватает минимум 2,5 тысячи машинистов и около 3 тысяч работников других специальностей.

Техническое состояние парка также вызывает серьезное беспокойство. Половина из 20 тысяч локомотивов нуждается в срочной замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компания должна ежегодно инвестировать 3-3,5 миллиарда долларов США, но в условиях финансового кризиса таких ресурсов просто нет.

Кризис уже имеет реальные последствия для стратегических планов государства. Правительство РФ вынуждено уменьшить финансирование расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали на 67%, что фактически замораживает модернизацию ключевых транспортных коридоров. Также остановлено развитие маршрутов к европейским портам - критически важных для международной торговли.

Также, 8 июня украинская разведка сообщала об успешной кибератаке на сайт РЖД, которая привела к отключению домена rzd.ru и всех его сервисов, включая мобильные приложения. Это нанесло дополнительный удар по репутации и функциональности компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России собираются кратно – сразу в 2-5 раз – увеличить экологический сбор почти на все виды товаров, что приведет к их массовому подорожанию. Причина - Кремлю нужно больше средств на войну в Украине, и такой ресурс оказался в кошельках населения.

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