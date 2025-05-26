Инвесторы тратят время и средства из-за отсутствия упрощенного импорта оборудования для ВЭС – ОККО

Компания ОККО призывает государство отменить требование по уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что сейчас негативно влияет на скорость их строительства.

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Об этом заявил руководитель департамента возобновляемой энергетики ОККО, которая строит ряд ветроэнергетических проектов в Украине, Алексей Коненко.

"Ветротурбины – это комплексный объект, и если он импортируется, то никто не импортирует подетально. Как следствие, сегодня мы заплатили НДС и почти сразу подаем на его возмещение. Никакого эффекта для государства, только для компаний увеличивает капиталовложения и потребности в инвестициях, а также приводит к трате времени на возврат НДС, который должен быть продуктивно потрачен непосредственно на реализацию проекта", – отметил он.

Он рассказал, что сейчас компания строит ветроэлектростанцию мощностью почти 150 МВт на Волыни. Строительные работы на 90% закончены, происходит доставка комплектов ветротурбин, которые начнут монтировать в июне.

"Надеюсь до конца этого года максимум до начала первого квартала следующего года все 25 ветротурбин будут установлены", – уточнил Коненко.

Также он добавил, что компания готовится строить в регионе еще более мощную ВЭС на 190 МВт.

Как сообщалось, по мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.