Инвесторы рассказали, как ускорить присоединение новых энергомощностей на 3-12 месяцев

Государство должно позволить инвесторам в новые мощности энергетики также строить самостоятельно подстанции и сетевое оборудование, что ускорит темпы ввода объектов в эксплуатацию в условиях критического дефицита энергомощностей.

Видео дня

Об этом заявляет Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), отмечая что вопрос дерегуляции присоединений к электросетям остается "узким коридором", который очень часто определяет реальную скорость запуска новых мощностей.

"УВЭА уже около двух лет предлагает предоставить заказчикам присоединения возможность самостоятельно реализовывать сетевое строительство и строительство подстанций для подключения новых объектов генерации и установок по производству электроэнергии из ВИЭ/УЗЭ", - говорится в сообщении.

По мнению инвесторов, такая инициатива, вместе с внутренним ускорением процессов в самих операторах систем, способна сократить сроки присоединения новых мощностей минимум на 3–12 месяцев.

"Суть предложения проста: предоставить заказчикам право закупать необходимые товары, работы и услуги для присоединения у подрядчиков и поставщиков, аккредитованных операторами систем, без применения процедур публичных закупок со стороны ОСР/ОСП", - указывают в УВЭА.

Согласно сообщению, стоимость работ по присоединению полностью компенсируется заказчиком, поэтому ассоциации не видят рисков злоупотреблений бюджетными средствами или кросс-субсидированием других потребителей.

Инициатива опирается на проверенный опыт Румынии, Великобритании, Ирландии, Испании, Канады (Онтарио) и Австралии (штат Новый Южный Уэльс). "УВЭА отмечает: для успешного запуска подобного механизма в Украине нужны не только изменения в законодательстве, но и изменение восприятия и минимизация сопротивления со стороны операторов систем передачи", - подчеркивают инвесторы.

Как сообщалось, "Укрэнерго" заявляет, что потребность Украины в новой генерации в ближайшие годы составляет 9,5 ГВт, при этом каждый регион требует отдельного энергетического микса в зависимости от местных условий. По мнению руководителя "Укрэнерго" Виталия Зайченко, ориентировочная стоимость строительства такого объема генерации превышает 8 млрд евро, и задачей государства является создать условия для привлечения инвестиций в создание новых электростанций.