Интерпайп в 2023 году уплатил рекордные объемы налогов и сборов

В течение 2023 года украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 4 млрд 382 млн грн. В сравнении с 2022 годом объем налоговых вычетов увеличился на 56%.

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Отчисления в государственный бюджет составили 3 млрд 347 млн грн, в местные бюджеты – 477 млн грн. Еще 558 млн. грн. Компания перечислила как ЕСВ.

Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП:

"В прошлом году предприятия ИНТЕРПАЙП уплатили в бюджеты всех уровней рекордные объемы налогов, несмотря на войну, постоянные обстрелы Никополя, логистические преграды и уменьшение заказов со стороны украинских потребителей. Однако, компания продолжает работать и производить продукцию с большой добавленной стоимостью, обеспечивая страну валютной выручкой и тысячи людей рабочими местами в прифронтовом регионе".

О компании:

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году ИНТЕРПАЙП реализовал 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В ИНТЕРПАЙпе работают 10 тыс. сотрудников. В 2023 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн.