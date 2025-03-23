Импорта не будет, пока на рынке прайс-кепы, – депутат предупредила о рисках

Текущие ценовые ограничения на рынке электроэнергии препятствуют привлечению импортеров и могут негативно влиять на энергетическую безопасность страны.

Видео дня

Об этом заявила народная депутат Виктория Гриб во время заседания Комитета по энергетике Верховной Рады.

По ее словам, первоочередной пересмотр требует именно верхний прайс-кеп, поскольку его наличие ограничивает возможности импорта.

"Если говорить об отмене прайс-кепов, то мне кажется в первую очередь... верхний прайс-кеп, если мы заботимся действительно об энергетической безопасности. Потому что энергетической энергии... просто не хватает. И вот тогда у нас как раз есть проблемы с тем, чтобы к нам приходили импортеры", – отметила Гриб.

Депутат также поддержала необходимость расширения межгосударственных энергетических связей.

"И об увеличении количества интерконнекторов здесь совершенно верно…, нам необходимо сейчас это делать", – подчеркнула она.

Гриб подчеркнула, что изменения в ценовой политике необходимы для обеспечения стабильности энергосистемы Украины.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кепов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.