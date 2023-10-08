Импорт угля позволит уменьшить закупки электроэнергии из Европы зимой, – Плачков

Импортируя уголь из Польши, компания ДТЭК позволит Украине уменьшить закупку европейской электроэнергии во время отопительного сезона.

Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

"Если у нас будет дефицит электроэнергии, мы планируем импортировать электроэнергию. А если у нас будет уголь и мы будем видеть, что нам его хватит до конца отопительного сезона, то понятно, что мы будем меньше импортировать", – сказал он, отвечая на вопрос, зачем ДТЭК приступил к импорту угля.

Эксминистр объяснил, что лучше производить электроэнергию самому на импортируемом угле, чем покупать за границей.

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"Это абсолютно правильно и экономически целесообразно это делать", – подчеркнул Плачков.

Также он добавил, что импортируя уголь ДТЭК сможет обеспечивать не только свои потребности. При необходимости компания сможет помочь государственному "Центрэнерго" ресурсом.

Ранее ДТЭК законтрактовал 210 тыс. тонн угля в Польше.