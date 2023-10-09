Игнорирование судами выводов Энергосообщества является противоречивой судебной практикой, – юрист

Игнорирование отдельными судами международных обязательств Украины в рамках договора о создании Энергетического Сообщества является противоречивой судебной практикой.

Об этом в своем блоге написала Татьяна Комарова, заведующая кафедрой права Европейского Союза Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Она отмечает, что украинская энергетическая отрасль урегулирована отдельным договором о создании Энергетического сообщества. Эта международная организация служит интеграции третьих государств в энергетическую структуру Евросоюза.

Поэтому на Украину была возложена обязанность учитывать практику Суда справедливости, которая была закреплена во внутреннем законодательстве, в частности в законе "О рынке электрической энергии".

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В качестве примера Комарова упомянула о решении Верховной палаты Верховного суда, которая воспользовалась указанным механизмом и учла выводы Энергетического Сообщества, которыми он признал нарушение Украиной обязательств в соответствии со ст.41 договора об Энергосообществе вследствие установления платы за услуги по передаче экспортируемых объемов электроэнергии.

Однако она отметила, что впоследствии Кассационный хозяйственный суд отошел от предварительных выводов.

"В этом контексте недопустимо формирование противоречивой судебной практики, особенно на уровне высшего звена судебной системы. Как, например, по делу №910/14489/20, в котором Кассационный хозяйственный суд изложил собственную позицию и намерение отступить от выводов, сделанных по делу № 910/9627/20, поскольку считает, что Украина не является членом Европейского Союза и на нее в императивном порядке не распространяются решения Суда справедливости», – подчеркнула Комарова.

Она добавила, что в Украине уже сейчас следует начинать мыслить так, как этого требует членство в ЕС, понимая особенности правовой природы Союза, не являющегося классической международной межправительственной организацией.

"Формирование ОП ВС спорных позиций по делам №№910/14489/20 и 910/9627/20 может стать критической точкой и стать препятствием для корректного и эффективного применения энергетического acquis", – подчеркнула Комарова.

Напомним, ранее Большая Палата Верховного Суда констатировала, что присоединившись к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, Украина обязалась придерживаться установленных настоящим Договором положений и нормативно-правовой базы.