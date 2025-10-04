ICC Ukraine поддержал изменения в правила энергетического рынка для предотвращения злоупотреблений должников

Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) поддержал изменения в правила розничного рынка электроэнергии, которые помогут остановить злоупотребления должников на энергорынке.

В организации напоминают, что согласно действующим Правилам розничного рынка электрической энергии (ПРЭЭ), в п. 7.11 предусмотрена возможность восстановления электроснабжения небытовым потребителям в случае судебного обжалования отключения.

"На практике эта норма стала инструментом для злоупотреблений: должники получают возможность долгое время пользоваться электроэнергией без оплаты, прикрываясь самим фактом судебного процесса. Это создает дополнительное давление на энергетические предприятия и подрывает стабильность рынка", – говорится в обращении.

Предложенные НКРЭКУ изменения в п. 7.11 ПРЕЕ, по мнению ICC Ukraine, являются своевременными и необходимыми.

"Они предусматривают, что сам факт подачи иска не станет автоматическим основанием для восстановления электроснабжения в случае задолженности. При этом права добросовестных потребителей остаются защищенными, поскольку они могут обжаловать счета или акты в договорном порядке, обратиться в суд с обеспечением иска, а также требовать компенсации в случае неправомерных действий поставщика", – отмечают в Комитете.

Вместе с тем ICC Ukraine отмечает, что проблемы предприятий критической инфраструктуры должны решаться другими механизмами — через государственную поддержку, специальные субвенции, пересмотр тарифов или ПСО.

"Для добросовестных потребителей законом также предусмотрены инструменты реструктуризации и постепенного погашения долгов", – подчеркивают в организации.

"ICC Ukraine убежден, что изменения в п. 7.11 ПРЕЕ не ограничивают прав потребителей, а лишь устраняют лазейки для недобросовестных должников. Это решение будет способствовать финансовой устойчивости рынка, надежности энергоснабжения и надлежащему функционированию критической инфраструктуры", – заявили в Комитете.

Ранее эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип подчеркнул, что долги "кромсают" энергорынок и тормозят появление новой генерации.