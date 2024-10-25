Харьковский областной прокурор попытался объяснить, почему он и его замы получают самые высокие пенсии

Областной прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, который в прошлом году получал ежемесячную пенсию в 68,5 тыс. грн, не ответил, на каких основаниях он и его замы получают больше пенсии в стране. Вместо этого областной прокурор рассказал о благотворительности и помощи ВСУ.

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Нет относительно оснований, на которых руководители областной прокуратуры оформили себе высокие пенсии, которые получают одновременно с зарплатой, и занимают самые высокие места в рейтинге прокуроров-пенсионеров в Украине, ответил, что они получают пенсию не из-за инвалидности, а за выслугу лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главред Цензор. Нет Юрий Бутусов.

При этом Фильчаков не указал на основания, почему Станислав Муратов (43 года), заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, который за 2023 год получил 1 152 155 грн пенсии. Заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины Андрей Кравченко (39 лет) в 2023 году получил 1015225 грн пенсии. Сам Фильчаков в 2023 году задекларировал 823071 грн пенсии.

"Полученные деньги прокуроры тратят на нужды нашей армии, которая защищает Харьковщину. Речь идет о ряде военных подразделений: это 92, 14 и 225 отдельных штурмовых бригад, 36 ОШБр морской пехоты. За период полномасштабной войны прокурорами была оказана помощь на сумму более 8 млн грн. Скажу отдельно: мы и до войны помогали тем, кто в этом нуждается", – заявил Фильчаков.

"У нас есть детское учреждение - Богодуховская специальная школа, которой мы систематически помогаем на протяжении многих лет. Кроме того, мы годами заботимся и о воспитанниках Счастинской областной общеобразовательной школы-интерната (Луганская область). По инициативе наших сотрудников приобретена необходимая техника для деток, одежда. Также дети часто приезжали в Харьков на несколько недель. За свои средства мы старались сделать все возможное для их комфортного отдыха: организовали жилье, экскурсии, прогулки, отдых на природе и другой досуг. Кроме того, сотрудники прокуратуры в условиях войны помогают областной детской больнице, дому малыша, детскому специализированному интернату для детей с нарушениями развития", – заявил прокурор.

Как ранее писал OBOZ.UA, молодой киевский прокурор Ярослав Захарченко окончил Национальную академию прокуратуры летом 2013 года. А уже в 2022 году, получив 9 лет стажа, прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Витальевич вышел на пенсию . Сначала он ушел на пенсию в связи с инвалидностью. МСЭК определила у него вторую группу.

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