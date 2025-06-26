Харьковский городской совет и украинский банк будут компенсировать проценты по кредитам для бизнеса

Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета подписали договор о взаимодействии с государственным Sense Bank. Предметом договора является поддержка местного микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ).

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Об этом сообщили представители банка на своем официальном сайте.

Как отмечается в новости, представители Харьковского ММСБ – клиенты Sense Bank смогут получить компенсацию в размере до 50% от суммы процентов, уплаченных по кредитным договорам. Предельный размер кредита, на который будет распространяться действие указанного договора, составляет 3 миллиона гривен, а его срок до 5 лет. Компенсация будет распространяться на займы, предназначенные для реализации бизнес-проектов.

Кроме того, договором предусмотрено, что частичная компенсация доступна как на кредитные продукты для бизнеса от Sense Bank, так и на государственные программы, такие как "Доступные кредиты 5-7-9%".

Член правления Sense Bank Андрей Соколов комментируя подписание договора подчеркнул важность поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Харькове.

"Мы очень рады, что благодаря подписанному документу между Sense Bank и Департаментом административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета бизнес, который зарегистрирован и работает в Харькове, сможет получить до 50% частичной компенсации за уплаченные по кредиту проценты.

Сильный и развитый микро-, малый и средний бизнес является основой здоровой и процветающей экономики страны, а бизнес, который не только работает в таких непростых регионах как Харьков, но и развивается и растет – заслуживает особого внимания со стороны государства и банковского сектора", – отметил Андрей Соколов.

Напомним, ранее в этом месяце Sense Bank заявил о подписании меморандума о сотрудничестве с Новояворовским городским советом в рамках которого стороны согласились работать над внедрением новых финансовых инструментов поддержки бизнеса, привлечением международных организаций к кредитованию субъектов хозяйствования, а также взаимодействовать по компенсации процентов по кредитным соглашениям.