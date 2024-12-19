Гражданка РФ Евсеева, несмотря на санкции, скупила активы ликвидированных российских банков в Украине – СМИ

Компания "Спектрум Эссетс", победившая в государственном аукционе в Украине, купила активы трех ликвидированных банков на общую сумму 3 миллиарда гривен. Но купило банки указанное ООО вопреки ряду запретов, введенных властями после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Дело в том, что ООО "Спектрум Эссетс" принадлежит гражданке России Марине Евсеевой, как утверждают расследователи "Радио Свобода". Правда, компания уверяет, что ее конечный бенефициар "гражданка Соединенных Штатов Америки Марина Евсеева".

Аукцион, на котором победила эта компания, состоялся в феврале 2024 года. Напомним, Фонд гарантирования вкладов тогда выставлял на продажу активы двух ликвидированных российских банков "Сбербанк" и "Проминвестбанк" и украинский "Мегабанк".

За эти активы фирма "Спектрум Эссетс" заплатила 124 миллиона гривен (в десять раз больше своего уставного капитала).

В ходе торгов ООО официально "гарантировало и подтвердило", что не связано с государством-агрессором и не принадлежит россиянам. На самом деле Марина Евсеева скрыла российское гражданство от украинских органов контроля и предоставила информацию только об американском.

Более того – во время аукциона в учреждениях по доверенности от Евсеевой действовал Михаил Трубчик, мужчина с гражданством Беларуси. Ранее СБУ запрещала ему въезд в Украину, так как он – подозреваемый в работе на спецслужбы РФ.

Он никак не прокомментировал ситуацию, ссылаясь на "договоренность с СБУ, которая запрещает разглашать какую-либо информацию".

Евсеева скрывала свое российское гражданство не слишком усердно. В частности, она не смогла предоставить никаких документальных подтверждений отказа от паспорта россиянки и не смогла объяснить, почему в государственных реестрах РФ ее российское гражданство значится действительным.

Да и проживание в США не помешало Евсеевой регулярно посещать РФ (лишь с начала полномасштабного вторжения она летала в Россию не менее 6 раз). Причем пересекала российскую границу она именно по российскому паспорту.

В Фонде гарантирования вкладов ссылаются на данные публичного реестра юридических лиц, где отмечено, что Марина Евсеева является гражданкой США. Однако Фонд отмечает, что если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота и вернуть полученные на аукционе активы.

В Нацбанке добавляют, что уже обратились в СБУ за официальной информацией о наличии у Евсеевой паспорта РФ и, если получат этому подтверждение, это станет основанием отозвать лицензию у "Спектрум Эссетс".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до сих пор процветают масштабные коррупционные схемы, вероятно, связанные с бывшим владельцем "Мостостроя", эксрегионалом Владимиром Продивусом и броварским дельцом Сергеем Шапраном. В частности, структуры Продивуса в Киеве продолжают незаконное переваливание песка он сам, похоже, образовал "синдикат" с Шапраном.

Еще в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве.

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