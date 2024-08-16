Госзакупки будут проходить по новым правилам: детали законопроекта от Кабмина

Кабинет министров одобрил проект закона "О публичных закупках", который будет вынесен на рассмотрение народных депутатов. Документ, в частности, направлен на обеспечение проведения эффективных публичных закупок прозрачным и конкурентным способом – в т.ч., для обеспечения потребностей восстановления Украины.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что законопроект также преследует цель выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере публичных закупок.

По словам Мельничука, документом определяются правила и условия проведения конкурса проектов с помощью электронной системы закупок. В частности, по результатам такого конкурса заказчик сможет заключить договор о закупке с использованием переговорной процедуры закупки.

Кроме того, предполагается внедрение использования вариантов, представляющих собой альтернативное тендерное предложение. Также:

предусматривается возможность исправлять участнику в представленном им тендерном предложении в течение 24 часов несоответствия;

предлагается определить, что Кабмин может утвердить типовой договор о закупке конкретного предмета закупки, на основе которого заказчик обязан заключить договор о закупке.

Кроме того, на своем заседании Кабмин утвердил также порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей. Согласно ему, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий при условии работы на территории боевых действий.

Те же аграрии, которые работают на территории возможных боевых действий, будут получать помощь в 1 тыс. грн за 1 га угодий.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал по этому поводу премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чиновников Полтавского городского совета подозревают в растрате 5,3 млн грн при закупке дронов на сумму более 38 млн грн. В частности, о подозрении в растрате бюджетных средств при закупке дронов сообщили бывшему директору и главному специалисту оборонного департамента Полтавского городского совета.

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