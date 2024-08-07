В Полтавском горсовете растратили миллионы на закупки дронов: названы должности чиновников

Чиновников Полтавского городского совета подозревают в растрате 5,3 млн грн при закупке дронов на сумму более 38 млн грн. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает БЭБ (Бюро экономической безопасности). О подозрении сообщили бывшему директору и главному специалисту оборонного департамента Полтавского городского совета по растрате бюджетных средств при закупке дронов.

В декабре 2023 года Полтавский горсовет осуществил публичную закупку квадрокоптеров для воинских частей на общую сумму более 38 млн. грн. В ходе мониторинга рыночных цен специалисты БЭБ обнаружили, что стоимость заказа была значительно завышена.

В процессе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски в помещении горсовета и дома подозреваемых. Были изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны, которые добавлены в материалы уголовного производства как вещественные доказательства.

По результатам следственных действий двум чиновникам было официально доложено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании мер. Расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области при поддержке Департамента военной контрразведки СБУ и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Чиновников обвиняют по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Обыски в Полтавском горсовете вызвали значительный резонанс среди общественности. Пресссекретарь горсовета Марина Серова подтвердила, что обыски были связаны с оборонными закупками, и отметила, что горсовет будет способствовать следствию.

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