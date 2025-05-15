Государственный Sense Bank обновил функционал в мобильном приложении для ФЛП

Украинский Sense Bank презентовал обновленный функционал мобильного приложения Sense SuperApp. Нововведения касаются физических лиц-предпринимателей. Соответствующая новость опубликована на сайте финучреждения. По сообщению банкиров, среди обновлений – новые функции, обновленный дизайн, визуализация остатка лимита переводов. Кроме того, интегрирована презентация со всеми возможностями для ФЛП в мобильное приложение банка.

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Так, одной из новых функций стала возможность уплаты военного сбора в приложении – в дополнение к другим налогам, которые уже были доступны для оплаты. Теперь для того, чтобы внести этот обязательный платеж, клиенту Sense Bank достаточно ввести только сумму, а обо всем остальном позаботится Sense SuperApp, который автоматически заполнит реквизиты нужной налоговой и назначения платежа.

Отдельно стоит отметить возможность прохождения повторной идентификации или обновления данных ФЛП онлайн. Теперь для этого не нужно посещать отделение или обращаться к работнику банка – все можно сделать просто в Sense SuperApp.

"Имплементируя этот процесс в приложение Sense SuperApp, мы поставили себе цель сделать предпринимательскую деятельность еще более удобной для наших клиентов. Теперь каждый ФЛП – клиент Sense Bank – может обновить свои данные в любое время. А за 30 дней до планового срока прохождения идентификации клиент получит уведомление в приложении с предложением пройти обновление данных", – рассказывает Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

В банке отметили, что будут продолжать работу над расширением функционала в Sense SuperApp для предпринимателей.