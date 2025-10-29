Госслужащие в Украине массово недовольны зарплатами: что не так с выплатами чиновникам

Государственные служащие массово недовольны своими зарплатами. Каждый второй чиновник, уволившийся в 2024 году, назвал причиной решения уйти критически низкий уровень оплаты труда, а практически 8 из 10 из работающих сейчас недовольны размером своих выплат.

Об этом сообщили в Счетной палате, констатируя, что это свидетельствует о провале реформы оплаты труда госслужащих. Ее запустили в 2016 году для приближения украинской системы государственного управления к стандартам ЕС.

Согласно отчету аудита, в 2025 году доля молодых работников (до 35 лет) в госсекторе за год сократилась на 1,5%. Это свидетельствует о потере привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

Полную картину демонстрируют результаты опроса почти 35 тыс. государственных служащих из 114 органов власти. Согласно им:

только 21,1% должностных лиц считают введенную систему оплаты труда более прозрачной ;

; подавляющее большинство (72,4%) не почувствовало существенных изменений в результате реформы ;

; почти половина считает свою заработную плату несправедливой по сравнению с оплатой на аналогичных должностях в других учреждениях;

по сравнению с оплатой на аналогичных должностях в других учреждениях; 78,6% опрошенных назвали свою зарплату слишком низкой за профессиональное выполнение обязанностей и инициативность на работе.

О дисбалансе в оплате труда в госсекторе свидетельствует и индекс Джини (индекс неравенства доходов), который в 2024 году вырос с 0,062 до 0,118. Это свидетельствует об усилении неравенства в распределении заработной платы среди государственных служащих.

Кроме того, в Счетной палате констатировали, что государство до сих пор не владеет полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы работникам госструктур. Это делает невозможным анализ эффективности расходов и планирование бюджетных потребностей в секторе государственного управления.

"В итоге проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемого эффекта – повышения мотивации, прозрачности и конкурентоспособности государственной службы – не достигнуто", – говорится в отчете.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские чиновники начали зарабатывать меньше – в августе средняя зарплата госслужащего составила 61,6 тыс. грн, то есть на 1 тысячу меньше, чем в июле. Больше всего получают сотрудники Антимонопольного комитета – 97,54 тыс. грн.

