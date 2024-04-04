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Monobank анонсировал обновление приложения: нового для пользователей. Фото, видео

Дарина Герцева
Рынки и компании
1 минута
1,1 т.
Монобанк анонсировал обновленное приложение

4 апреля Monobank объявил о запуске обновленной версии их приложения – monobank 2.0. Улучшения включают новое управление картами, возможность вернуться к предыдущему дизайну и ряд других новшеств для комфортного использования финансового сервиса.

Об этом в телеграмм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский. "На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И, потому что не привыкли стоять на месте" ", - написал он.

Основные изменения в новой версии приложения monobank, согласно объявлениям, сосредоточены на улучшении дизайна и расширении функционала. Теперь пользователям доступна возможность открыть общую выписку всех карт путем свайпа вправо, без необходимости нажимать дополнительные кнопки для перехода между картами.

Monobank анонсировал обновление приложения: нового для пользователей. Фото, видео

Кроме того, Гороховский отметил важность выбора для пользователей при обновлении дизайна и вводе соответствующей кнопки в разделе "Еще". Также, для обеспечения комфорта пользователей, у monobank 2.0 предусмотрена возможность возврата к предыдущему дизайну с помощью соответствующей кнопки.

Monobank анонсировал обновление приложения: нового для пользователей. Фото, видео

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский мобильный банк monobank изменил принцип работы своего сервиса "Банка", позволяющего собирать средства на любые цели. В частности, там предоставили возможность осуществлять переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.