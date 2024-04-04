Monobank анонсировал обновление приложения: нового для пользователей. Фото, видео

4 апреля Monobank объявил о запуске обновленной версии их приложения – monobank 2.0. Улучшения включают новое управление картами, возможность вернуться к предыдущему дизайну и ряд других новшеств для комфортного использования финансового сервиса.

Об этом в телеграмм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский. "На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И, потому что не привыкли стоять на месте" ", - написал он.

Основные изменения в новой версии приложения monobank, согласно объявлениям, сосредоточены на улучшении дизайна и расширении функционала. Теперь пользователям доступна возможность открыть общую выписку всех карт путем свайпа вправо, без необходимости нажимать дополнительные кнопки для перехода между картами.

Кроме того, Гороховский отметил важность выбора для пользователей при обновлении дизайна и вводе соответствующей кнопки в разделе "Еще". Также, для обеспечения комфорта пользователей, у monobank 2.0 предусмотрена возможность возврата к предыдущему дизайну с помощью соответствующей кнопки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский мобильный банк monobank изменил принцип работы своего сервиса "Банка", позволяющего собирать средства на любые цели. В частности, там предоставили возможность осуществлять переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.