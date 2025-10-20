"Голые стенами" за $9 млн: в Киеве продают квартиру-рекордсменку за космические деньги

В Киеве выставили на продажу пентхаус без ремонта за 9 миллионов долларов (более 375 млн гривен). Огромная цена квартиры объясняется размещением, площадью и классом жилого комплекса, в котором

Соответствующее объявление размещено на портале объявлений о продаже жилья. Автор называет этот пентхаус лучшим в стране, а также утверждает, что его включили в Книгу рекорд Украины за самый большой угол обзора с террасы.

Он расположен в закрытом жилом комплексе в правительственном квартале на столичных Липках возле Крещатика и Офиса Президента. Сам дом уже заселен.

Особенностью такой квартиры является огромный размер – 544 кв. м (из них 45 кв. м занимает кухня), благодаря чему она занимает целый этаж. И хотя жилье продается с "ремонтом после строителей"(то есть без какой-либо отделки), такое элитное жилье имеет и ряд преимуществ:

более 5 комнат;

стеклянный купол на потолке;

санузлы в каждой спальне, а также гостевой санузел;

отдельный вход для персонала;

современные технологические решения, в частности наличие собственной вентиляционной системы, а также систем очистки воздуха, воды, шумоизоляции, счетчиков и т.д;

собственная котельная в ЖК;

круглосуточная охрана.

Кроме того, в жилом комплексе есть фитнес- и СПА-центры, кинотеатр, а также два отдельных лобби, оформленных мировым дизайнером интерьеров. Также застройщик предусмотрел 2-3 паркоместа на квартиру в подземном паркинге.

Какие элитные квартиры продают в Киеве

За аналогичную сумму в Киеве можно приобрести и другую элитную квартиру – 7-комнатное жилье площадью 630 кв. м в одном из жилых комплексов в центре столицы. При этом квартира продается без завершенного ремонта и мебели.

Ремонт в квартире планировали завершить еще до 2018 года. Однако, как видно из фотографий, с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

В ЖК, расположенном на печерских склонах Днепра, есть подземный паркинг, фитнес-центр с бассейном, детская площадка. Придомовая территория закрыта от посетителей, а площади общего пользования отделаны мрамором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве однокомнатную квартиру можно купить по цене до $20 тысяч. Речь идет о небольшом жилье в доме эконом-класса. Эти же деньги можно инвестировать в смарт-квартиру, которую построят в течение следующих нескольких лет.

