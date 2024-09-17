Руководитель УЗ надеется на очередное повышение грузовых тарифов уже к концу года

Предложения "Укрзалізниці" по изменению тарифов находятся на рассмотрении в Кабмине.

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Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Лященко.

"Я очень надеюсь, что до конца года это произойдет", – заявил Лященко.

Благодаря поднятию тарифов, которое в УЗ называют "гармонизацией", железнодорожный монополист рассчитывает получить около 3 млрд грн еще до конца года, и это якобы дало бы возможность компании завершить год без убытков.

Это повышение будет уже четвёртым за последние годы. Рекордный рост тарифов был в июне 2022 года во время войны – тогда они выросли на 70% для всех видов грузов. В настоящее время рентабельность грузовых перевозок, по оценкам участников рынка, составляет 26%.

Как известно, "Укрзалізниця" уже более полугода демонстрирует рекордный рост объемов перевозок благодаря открытию черноморских портов и увеличению объемов производства украинских экспортеров. Так, за январь-август 2024 года компания перевезла 118 млн 440 тыс. т грузов – это на 24,3% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. На экспорт УЗ отвезла 57 млн 740 тыс. т – это на 65,8% больше. Это позволило компании получить за полгода прибыль в размере более 3 миллиардов гривен.

В то же время, как заявили в Европейской бизнес ассоциации, "Укрзалізниця" демонстрирует очень значительный рост операционных расходов (операционных расходов (зарплаты менеджмента, обслуживания, админзакупки), которые приводят к убыткам).

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили в "Укрзалізниці" ряд коррупционных схем на закупках. На счетах работников УЗ, причастных к махинациям на тендерах, было арестовано 350 миллионов гривен.