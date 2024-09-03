Глава "Укрэнерго" Кудрицкий опроверг информацию о причинах своего увольнения: заявление

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий опроверг информацию, что его увольнение с этого поста связано с защищенностью подстанций. По его словам, заседание наблюдательного совета, на котором было принято решение о его увольнении, инициировал он сам, а предшествовала этому кампания по дискредитации "Укрэнерго".

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"Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение НС (набсовета "Укрэнерго". – Ред.) по моему увольнению не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций "Укрэнерго". Я представил членам Наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было", – рассказал Кудрицкий.

При этом он подчеркнул: в настоящее время на подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидроновых укрытий – "практически на каждой подстанции". А там, где заказчиком выступала компания, "не потрачена ни одна гривня из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки".

"Это не значит, что по прилету нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это значит, что мы сможем быстро, через несколько дней, возобновить ее работу", – объяснил он.

В то же время, признал Кудрицкий, в последнее время в анонимных телеграмм-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации "Укрэнерго". Эти сообщения, отметил он, объединяло то, что они были "почти идентичные и бездоказательные, направленные на разрушение имиджа компании".

"Внеочередное заседание НС инициировал я, потому что убежден, что вопрос увольнения и назначения руководителя "Укрэнерго" – полномочия исключительно Наблюдательного совета. Именно независимость корпоративного управления компании и прозрачные бизнес-процессы – ключевой залог предоставления западными партнерами 1,5 млрд евро финансовой поддержки на восстановление энергосистемы и ее защиту", – констатировал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября 2024 года наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого. Полномочия Кудрицкого истекают 4 сентября. Исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет заместитель главы правления Алексей Брехт.

По информации СМИ, причиной отставки Кудрицкого стала якобы неудовлетворительная работа по возведению защитных построек на объектах государственной компании. "По нашей информации, Кудрицкого решили уволить после Ставки главнокомандующего 30 августа, на которой присутствовал министр энергетики Герман Галущенко. После этого Кудрицкому поступило предложение об увольнении по собственному желанию", – писало "Суспільне".

Однако, по информации Forbes, сам Кудрицкий отказался писать заявление на увольнение. Следовательно, глава "Укрэнерго" мог быть уволен по инициативе наблюдательного совета.

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