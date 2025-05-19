Страна ЕС получит деньги от замороженных активов Кремля: на что потратит круглую сумму

Европейский Союз (ЕС) использует замороженные суверенные российские активы для поставки Украине оружия для защиты от страны-агрессора. Одной из стран, которые будут поставлять оборонные материалы, выбрана Финляндия.

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Как сообщили на сайте финском министерстве обороны, страна заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине боеприпасов. Все сделки будут финансироваться за счет средств, полученных от замороженных российских активов и направленных через Европейский фонд мира (EPF). Стоимость сделки оценивается в 90 млн евро.

"Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для Финляндии в поддержку Украины. Средства будут взяты из замороженных активов России, а продукцию закупят у финских компаний, что поддержит отечественных производителей. Таким образом, эти средства используют для содействия самозащите Украины", – отметил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Он поддержал такое решение и напомнил о непоколебимости поддержки Украины Финляндией. Министр обороны подчеркнул, что этот пакет поддержки дополнит уже принятую финским правительством национальную программу на 660 млн евро, что не только позволит поддержать Украину, но и усилит отечественную промышленность.

"Это также прекрасная демонстрация возможностей финской оборонной промышленности и того, что инвестиции в увеличение производства боеприпасов начинают отражаться в производстве", – говорит министр обороны Хаккянен.

В то же время в его ведомстве отказались детализировать подробности предоставленной Украине помощи.

"Финляндия не обнародовала содержание своей национальной материальной помощи из соображений, связанных с национальной безопасностью, безопасностью транспортировки и международными отношениями. Из-за стремления гарантировать безопасную поставку помощи, публичное раскрытие деталей – не в национальных или украинских интересах", – отмечают в минобороны.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что власти Финляндии предлагают ввести пошлины на все товары, поступающие в ЕС из РФ. В стране хотят, чтобы эти сборы действовали параллельно со всеми существующими санкциями, чтобы усилить давление на Россию из-за агрессии против Украины. Такое предложение прозвучало на фоне нежелания Венгрии продолжать санкции, введенные Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину.

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