В Германии заговорили о необходимости более тщательного пересмотра вопроса конфискации активов РФ, учитывая отказ России от мира и постоянные атаки на Украину. Чиновники отмечают, что эти средства должны быть использованы на защиту и восстановление Украины.

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Об этом канцлер Германии Торстен Фрай сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он отметил, что конфискация активов РФ является не только логичным, но и справедливым ответом на масштабные страдания, которые Россия причинила Украине.

"Чувство справедливости подсказывает, что российские деньги должны быть использованы для обороны страны, которую Россия ежедневно бомбит", - подчеркнул он. По словам Фрая, конфискация замороженных активов - это не только политический или экономический шаг, а моральное обязательство Запада. Речь идет о более 300 миллиардах долларов, заблокированных в рамках санкций после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Несмотря на моральный вес этого решения, вопрос конфискации остается сложным. Среди основных аргументов против - угроза создания международного прецедента, который может подорвать доверие инвесторов к западным юрисдикциям. Ведь прямое изъятие государственных активов, даже агрессора, ставит под сомнение юридическую стабильность глобальной финансовой системы.

Фрай признает эти риски, но отмечает, что ситуация требует нового, "еще более тщательного" пересмотра подходов. "Мы не можем позволить России играть с нами всеми", - подчеркнул он, намекая на то, что агрессивная политика Кремля не должна оставаться без должного экономического ответа.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц уже ранее высказывал поддержку конфискации российских активов, но подчеркивал, что это должно происходить исключительно в рамках правового поля. Берлин, как и остальные европейские столицы, стремится избежать шагов, которые могут быть обжалованы в международных судах или стать основанием для дипломатических осложнений.

Поэтому сейчас ведутся активные дискуссии о создании механизма, который позволил бы использовать эти средства на восстановление Украины без нарушения международного права. Среди вариантов рассматриваются идеи создания специального компенсационного фонда или передачи активов под управление многосторонних организаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия заявила о готовности передать часть замороженных резервов на восстановление Украины. Условиями же заключения этого соглашения, которые выдвинули у российского диктатора Владимира Путина, являются письменные гарантии по остановке расширения НАТО, снятие санкций и нейтральный статус Украины.

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