"Газпром" ждет мощный финансовый удар: Bloomberg сравнил убытки РФ и Украины от остановки транзита газа

"Газпром" после прекращения действия контракта на транзит газа с "Нафтогазом Украины" с 1 января 2025 года будет терять по $6,5 млрд в год. В то же время сама Украина от потери транзитных сборов может лишиться $800 млн в год, т.е. в 8 раз меньше.

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Такие подсчеты обнародовал Bloomberg. Потеря украинского транзита станет новым ударом по российскому газовому монополисту, который и так уже терпит рекордные в своей истории убытки.

Дело в том, что европейский экспорт "Газпрома" и так уже упал более чем на 80% по сравнению с 2021 годом (до вторжения РФ в Украину). А по итогам 2023-го российская компания получила рекордный убыток в своей истории.

В следующем году показатели станут еще хуже, поскольку Украина не намерена продлевать контракт с "Газпромом". "Потеря украинских объемов составляет примерно $6,5 млрд в год в текущих ценах", – говорится в расчетах.

"Это сильный стимул для Кремля продлить сделку. Владимир Путин оставил дверь открытой на прошлой неделе, заявив, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года", – отмечает агентство.

Контракта не будет: что произойдет с транзитом. Два варианта

Украина в любом случае не собирается продлевать прямой транзитный контракт с "Газпромом", заверил президент Владимир Зеленский в конце августа-2024. Аналогичное заявление сделал на пресс-конференции 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль. Впрочем, есть уже два варианта сохранения транзита через ГТС Украины.

Первый – закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и России. В таком случае через Украину формально будет проходить газ, который уже принадлежит европейским покупателям.

Однако глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что более надежным является второй вариант – предложение Азербайджана заменить российский газ своим. Предполагается, то в таком случае часть газа Баку будет импортировать из России, а затем экспортировать газ в Европу через Украину. Вторую часть экспорта составит газ непосредственно азербайджанской добычи.

Действие прямого контракта "Нафтогаза" с "Газпромом" о транзите истекает 31 декабря 2024 года. Если не удастся воплотить ни один из альтернативных планов, в 2025 году российский газ не будет поставляться через Украину, что заставит такие страны, как Австрия и Словакия в экстренном порядке искать альтернативные источники поставок.

Впрочем, и Словакия, и Австрия заявили, что готовы к прекращению импорта из РФ. Компания SPP, крупнейший поставщик газа в Словакии назвала ситуацию с обеспечением газа накануне зимы "комфортной".

В Австрии же надеются, что остановка поставок через Украину позволит ей расторгнуть действующие контракты с "Газпромом" без выплаты штрафов. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в газохранилищах Австрии сейчас составляют 91,5%, Словакии – 92%. В целом европейские хранилища заполнены на 93%

Как сообщал OBOZ.UA, недавние изменения Таможенного кодекса Украины позволяют украинскому биометану выходить на рынки Европы, заменяя российский газ. В перспективе это может способствовать развитию возобновляемой энергетики и уменьшению зависимости Европы от импорта газа из России.

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