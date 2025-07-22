"Газпром" разблокировал часть активов в ЕС: суд Гааги снял арест

Окружной суд Гааги принял решение об отмене ордера на арест активов российского энергетического гиганта "Газпром" в Нидерландах. Речь идет о долях компании в газодобывающих предприятиях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

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Как сообщает Reuters, решение было принято в середине июля. Агентство отмечает, что указанный арест был наложен в рамках двух отдельных дел, поданных украинскими компаниями "Славутич-Инвест" и "Жнива" в связи с убытками, нанесенных Россией в Украине.

Отказ от исков и причины снятия ареста

Украинские компании, по данным агентства, добивались от "Газпрома" возмещения потерь. Однако суд Нидерландов постановил, что наложение ареста на активы "Газпрома" может "нарушить принцип государственного иммунитета". Этот принцип означает, что голландские суды "не могут судить" о действиях другого государства или государственного образования.

Кроме того, по данным журналистов, в середине июня суд Гааги также отказался рассматривать иск "Жнивы" к российскому монополисту. В нем, как сообщается, украинское предприятие требовало от "Газпрома" компании компенсацию за ущерб, понесенный из-за потери зерна, на 85 млн евро.

В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил исковые требования, а затем предприятие обратилось в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited. Оно требовало исполнения решения Запорожского суда в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией. В качестве компенсации "Жнива" просила передать ей активы "Газпрома", которые и были арестованы.

"Газпром" пытается продать активы в Европе

По информации росСМИ, в марте прошлого года "Газпром" уже пытался продать свои европейские активы через аукцион. Речь шла о 50-процентной доле в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ).

Также выставлялась на продажу100-процентная доля в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited. Оно владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

Начальная цена этой сделки была определена в 344 млн евро. В периметр соглашения также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, которая владеет Gazprom UK Resources S.A.

Не все суды встают на сторону "Газпрома"

Решение суда в Гааге произошло на фоне ряда других судебных поражений российского газового гиганта. Среди последних:

проигрыш "Газпрома" в феврале 2025 года в Арбитражном суде Международной торговой палаты, где суд удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ.

поражение в споре с "Нафтогазом Украины" в июне 2025 года – теперь российская компания обязана возместить Украине 1,37 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Украина уже выиграла арбитражные дела против "Газпрома" на 6,9 млрд долл. На данным момент готовятся дипломатические шаги для взыскания этих средств.

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