Газовый бизнес России разрушен окончательно: "Газпром" выпал из топ-100 компаний РФ

По итогам 2024 года газовый монополист России "Газпром" выпал из сотни крупнейших компаний страны. К такому "достижению" привела утрата европейского рынка и международные санкции в отношении газового гиганта.

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Рейтинг составлялся изданием Forbes и учитывал размер чистой прибыли. Это стало очередным "достижением" кремлевского режима после того, как "Газпром" впервые за 25 лет закрыл год с убытком в размере 629 млрд рублей, притом что годом ранее он получил 1,23 трлн рублей прибыли.

Ранее в компании признались, что восстановить экспорт газа до прежнего уровня в ближайшие десять лет не удастся. Ожидается, что к 2035 году объем экспорта в среднем будет составлять лишь 50–75 млрд кубометров в год – примерно треть от показателей, предшествовавших вторжению России в Украину.

Основной причиной убытков "Газпрома" стало резкое снижение добычи газа и поставок в Европу, вызванное санкциями, наложенными на Россию из-за нападения на Украину. В 2023 году добыча газа компанией сократилась до 404 млрд кубометров – это минимальный уровень с 1990 года. Объем поставок за рубеж составил лишь 69 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 1985 года. В Европу было экспортировано всего 28 млрд кубометров газа, что соответствует уровню конца 1970-х годов. Доля "Газпрома" на европейском рынке снизилась втрое – с 45% до 15%.

На фоне сокращения российских поставок Азербайджан активно наращивает экспорт газа в Европу, замещая Россию на рынке, где она доминировала почти полвека. С 1 августа азербайджанский газ с месторождения Шахдениз в Каспийском море начал поступать в Словению. Ранее Азербайджан начал поставки газа в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. Кроме того, азербайджанский газ идет в Грузию и Турцию. В 2024 году российский газ в Европе по трубам продолжат получать лишь Венгрия, Словакия и Австрия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что один из последних крупных клиентов "Газпрома" в Евросоюзе – австрийская компания Wien Energy – объявила о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года. Эта компания, снабжающая более 2 млн потребителей в Вене и окрестностях, заключила контракты на поставки газа из Северной Африки, Северного моря, а также на закупку сжиженного природного газа (СПГ) в объемах, позволяющих покрыть 12% потребностей Австрии.

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