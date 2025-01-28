Страна ЕС, несмотря на запрет, увеличивает закупку российского газа: FT раскрыл подробности

Германия увеличивает закупку российского СПГ (сжиженный природный газ) через порты других стран ЕС, несмотря на официальный отказ от прямых поставок. Отсутствие прозрачности на энергетическом рынке ЕС позволяет отбеливать российский газ, что затрудняет борьбу с зависимостью от российского топлива.

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Об этом пишет Financial Times. По информации издания, в 2024 году немецкая национальная энергетическая компания Sefe приобрела 58 грузов российского СПГ через французский порт Дюнкерк. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году.

Хотя Германия официально запретила импорт российской СПГ из-за своих портов в ноябре 2024 года, российский газ продолжает попадать в страну через посредников. Министры энергетики Франции, Бельгии и Испании, чьи порты принимают грузы СПГ, заявляют, что большая часть этого газа поставляется именно в другие страны Евросоюза, включая Германию.

После российского вторжения в Украину Евросоюз взял курс на отказ от ископаемого топлива из России. Согласно планам до 2027 года все энергоресурсы из России должны быть исключены с рынка ЕС.

Однако импорт российского СПГ достиг рекордного уровня в 2024 году. Как отмечают экологические организации Deutsche Umwelthilfe, Urgewald и украинская Razom We Stand, Германия до сих пор получает от 3 до 9,2% газа из России, поставляемого через другие страны ЕС.

Внутренний рынок газа ЕС сталкивается с отсутствием прозрачности, что позволяет странам отбеливать российский СПГ. К примеру, газ из бельгийских портов часто маркируется как "бельгийский" в официальных немецких базах данных, несмотря на то, что Бельгия не добывает газ.

По словам Ангелоса Кутсиса из аналитического центра Bond Beter Leefmilieu, такая ситуация позволяет странам ЕС избегать ответственности за поддержку спроса на российский СПГ. "Импорт через другие порты фактически "отбеливает" российский газ", – добавляет эксперт.

Отслеживание источника газа остается сложной задачей для ЕС. Эксперт по газовым рынкам Том Маржец-Мансер отмечает, что после транспортировки газа по европейской сети становится почти невозможно определить его происхождение.

Для обеспечения прозрачности нужно, чтоб каждый грузоотправитель декларировал происхождение газа. Это потребует значительных усилий и создаст дополнительную нагрузку на энергетическую систему ЕС.

Франция и еще девять стран ЕС в октябре 2024 года призвали к публикации данных о поставщиках российского СПГ и поступающих в порты объемах. Однако отсутствие единого подхода к регулированию этого вопроса продолжает усложнять борьбу с российским влиянием на энергетический рынок.

Компания Sefe, ранее принадлежавшая российскому "Газпрому", не разглашает данные о своих закупках. В то же время она имеет долгосрочный контракт с российским проектом "Ямал СПГ", что позволяет покупать российский СПГ через посредников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия не сможет реализовать проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" в полном объеме. Из-за введенных в США санкций оборудования, без которого нельзя построить третью производственную линию завода, вернулось в Китай.

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