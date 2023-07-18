Футбольное поле за 42 млн грн в селе с 4000 жителей: в Prozorro появился странный тендер

В селе Золотарево Закарпатской области за бюджетные средства (то есть деньги налогоплательщиков) планируют построить футбольное поле за 42,6 млн гривен. При этом в населенном пункте проживает все 4 тысячи человек.

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Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок Prozorro. Аукцион назначен на 24 июля.

По состоянию на 18 июля продолжается процесс подачи заявок от участников. Предполагается, что строительство должны завершить до 31 декабря 2024 года.

Заказчиком является Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма исполнительного комитета Драговского сельского совета Хустского района Закарпатской области. Это учреждение находится в с. Драгово, которое входит в одну территориальную громаду с Золотарево.

По состоянию на 2001 год в Золотарево проживало 4 226 жителей. С тех пор официальная перепись населения в Украине не проводилась, так что точное население села в 2023 году неизвестно. Впрочем, Хустская военная администрация сообщает о 4270 жителях.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже далеко не первый странный тендер, объявленный местными властями в Украине. К примеру, на средства налогоплательщиков также хотят отремонтировать стадион в населенном пункте, где проживает 10-15 тыс. человек, установить обогрев лестницы в парке и построить флагшток за 5 млн грн.