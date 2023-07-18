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Футбольное поле за 42 млн грн в селе с 4000 жителей: в Prozorro появился странный тендер

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
1,4 т.
Футбольное поле хотят построить в небольшом селе

В селе Золотарево Закарпатской области за бюджетные средства (то есть деньги налогоплательщиков) планируют построить футбольное поле за 42,6 млн гривен. При этом в населенном пункте проживает все 4 тысячи человек.

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Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок Prozorro. Аукцион назначен на 24 июля.

Денные о тендере

По состоянию на 18 июля продолжается процесс подачи заявок от участников. Предполагается, что строительство должны завершить до 31 декабря 2024 года. 

Заказчиком является Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма исполнительного комитета Драговского сельского совета Хустского района Закарпатской области. Это учреждение находится в с. Драгово, которое входит в одну территориальную громаду с Золотарево.

По состоянию на 2001 год в Золотарево проживало 4 226 жителей. С тех пор официальная перепись населения в Украине не проводилась, так что точное население села в 2023 году неизвестно. Впрочем, Хустская военная администрация сообщает о 4270 жителях.

Село Золотарево

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже далеко не первый странный тендер, объявленный местными властями в Украине. К примеру, на средства налогоплательщиков также хотят отремонтировать стадион в населенном пункте, где проживает 10-15 тыс. человек, установить обогрев лестницы в парке и построить флагшток за 5 млн грн.

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