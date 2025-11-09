Франция удивила граждан новой лотереей: выиграть можно места для захоронения возле могил известных людей

Париж ввел лотерею, которая позволяет жителям выиграть право захоронения рядом с могилами известных художников на кладбищах Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр. Победители должны отреставрировать надгробие и приобрести место для захоронения, а программа направлена на сохранение культурного наследия города.

Об этом пишет BBC. Лотерея предусматривает продажу десяти заброшенных надгробий на каждом из трех кладбищ. Стоимость одного памятника составляет 4 тысячи евро, однако покупатели обязаны провести реставрацию надгробия и приобрести место для захоронения рядом с ним.

По словам представителей городского совета, инициатива является компромиссом между уважением к умершим и возможностью для современных жителей быть похороненными в пределах города. Сейчас на парижских кладбищах практически не осталось свободных мест – большинство из них заполнены еще с начала ХХ века. Согласно действующим правилам, уход за могилами и памятниками возложен на семьи умерших, а не на город.

Поэтому со временем некоторые захоронения приходят в упадок. Демонтаж разрушенных надгробий является сложной задачей, поскольку кладбища имеют статус объектов культурного наследия. Городской совет надеется, что новая программа будет способствовать сохранению исторических памятников и обновлению известных парижских некрополей, которые одновременно остаются популярными туристическими локациями. Кладбище Пер-Лашез является местом упокоения многих выдающихся деятелей культуры, среди которых французский писатель Марсель Пруст, польский композитор Фридерик Шопен, музыкант Джим Моррисон, певица Эдит Пиаф и ирландский писатель Оскар Уайльд.

На Монпарнасе похоронены писатели Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Сэмюэл Беккет, а на Монмартре — художник Эдгар Дега, писатель Эмиль Золя и режиссер Франсуа Трюффо. В то же время пока неизвестно, участвуют ли в новой лотерее памятники известных художников. К продаже выставлено 30 надгробий, большинство из которых потеряли разборные надписи и датируются XIX веком. Подать заявку на участие могут только нынешние жители Парижа, а отбор состоится в формате жеребьевки в январе из-за большого количества желающих.

Победа в лотерее предусматривает не только право на захоронение рядом с восстановленным надгробием, но и финансовые обязательства. Участники должны отреставрировать памятник в течение шести месяцев и приобрести место для захоронения в установленный срок. Если хотя бы одно условие не будет выполнено, соглашение аннулируется, а средства не возвращаются.

