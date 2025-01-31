Фицо бессилен навредить энергетике Украины: эксперт объяснил важный нюанс отношений со Словакией

Словакия никак не может повлиять на украинскую энергетическую систему, поскольку является не производителем, а только транзитером природного газа и нефти. Поэтому угрозы словацкого премьер-министра Роберта Фицо в адрес Украины с требованием восстановить транзит российского газа пустые.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В то же время он уверен, что непризнанное Приднестровье уже отходит от мнения о незаменимости газа из РФ.

"Энергетически никаких угроз для нас Словакия создать реально не может. Потому что в энергетической сфере Словакия транзитная страна, потерявшая деньги от транзита, когда Украина его отключила. И соответственно, как я понимаю, включены максимально ресурсы московитов на то, чтобы сделать из этого скандалы, пытаться вернуть каким-то образом возможность транспортировать газ в Европу", – подчеркнул Александр Харченко.

В свою очередь, непризнанное Приднестровье оказалось в противоположной ситуации. После войны с Молдовой регион впал в зависимость от РФ – местные власти не платили за российский газ, но за это уступили суверенитет, отмечает директор Центра исследований энергетики. Впрочем, технических проблем закупить необходимые объемы газа у Украины или Румынии нет.

"Нет бесплатного газа в этом мире. За все приходится платить разными формами: вы можете платить политическим суверенитетом, военной базой в Севастополе, которая затем превратится в базу полноценного вторжения в вашу страну, и так далее. Но вы всегда заплатите. Самый дешевый путь – платить деньгами. Я думаю, что Приднестровье понемногу тоже доходит до этой идеи", – отметил Харченко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2025 года Украина полностью прекратила транзит российского газа через свою территорию, поскольку завершился срок действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Чтобы избежать энергетического коллапса, Молдова согласилась предоставить Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в кредит. Поставки финансово поддержит Европейский Союз, а вернуть объем газа Тирасполь должен до 1 марта 2025 года.

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