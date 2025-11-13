Фигуранты "пленок Миндича" связаны с производителем ракет "Фламинго": раскрыто участие "Решика", "Электроника" и "Шмеля"
Фигуранты "пленок Миндича" Игорь Фурсенко ("Решик"), Денис Штилерман ("Электроник"), Игорь Хмелев ("Шмель") напрямую связаны с компанией Fire Point. Это крупный подрядчик украинской армии, известный ударными БПЛА и разработкой ракеты "Фламинго", который заключил с государством контракты на $1 млрд, что составляет около 10% оборонных закупок Сил обороны в этом году.
Об этом прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об избрании меры пресечения фигурантам. Детали объяснил нардеп Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.
Фурсенко и Fire Point
Согласно записанной в марте 2025 года стенограмме разговора с другим подозреваемым Александром Цукерманом ("Шугармен") Фурсенко подтвердил, что работает на Fire Point. Прокурор сообщила, что он занимал в компании должность администратора.
Следует отметить, что Фурсенко имел собственную выгоду от работы в оборонном предприятии – возможность пересекать границу в условиях военного положения. Таким образом с 18 января по 22 августа 2025 года он выезжал за пределы страны 26 раз. Но при этом "Решик" хотел, чтобы ему предоставили "бейдж, как у людей", чтобы было написано "Firepint, ведущий специалист".
Также именно он запомнился тем, что жаловался, как тяжело ему было нести коробку с $1,6 млн по Киеву.
Штилерман и Fire Point
Денис Штилерман называл себя мажоритарным акционером и главным конструктором компании Fire Point и заявлял, что отказался продать свою долю Миндичу. Впрочем, в реестрах официальным владельцем указан Егор Скалыга, по словам Железняка, – это друг детства "Электроника".
На заседании ВАКС прокурор САП привел стенограмму переговоров Цукермана и Леси Устименко (сотрудница "бек-офиса", где отмывались полученные средства), на которой упоминается встреча "Электроника", экс-вице-премьера Алексея Чернышева, "Сережи Судьи" и "какого-то поляка". Во время разговора Цукерман приказал "отдать 300 "Че Геваре", очевидно имея в виду $300 тыс. для Чернышова.
Во время другого разговора Цукерман идентифицировал Дениса Штилермана как одного из непосредственных участников коррупционной схемы.
Хмелев и Fire Point
Железняк называет "Шмеля" другим вероятным совладельцем. Он десятки лет не только знаком с Миндичем, но и ведет с ним бизнес.
В частности, на Игоря Хмелева оформлен бизнес жены Миндича по продаже брендовой одежды Kameron. Кроме того, мужчины имели и другие общие бизнес- интересы:
- 2008 год – ООО Forent (Хмелев – поручитель, Миндич – $75 тыс. инвестиций);
- 2017-2021 годы – "Бизнес тандем групп", "Атлетбуд", "Олимпийская горка";
- Eventus Management: 2014-2016 – руководитель компании Миндич, 2019-2023 – совладельцем становится Хмелев.
В то же время Ярослав Железняк отмечает, что причастность фигурантов коррупционного скандала к одному из крупнейших оборонных подрядчиков Украины не свидетельствует о злоупотреблениях на самой Fire Point. К тому же в медиапространстве не всплывала критика производимого компанией оружия.
Также OBOZ.UA сообщал, что Миндич мог финансировать строительство элитного коттеджного городка "Династия" в селе Козин. С объектом связывают экс-вице-премьера Алексея Чернышова, у которого ранее прошли обыски по этому поводу.
