Фигурантам дела о "яйцах по 17 гривен" избрали меры пресечения: какое решение принял суд

ВАКС (Высший антикоррупционный суд) избрал меры пресечения фигурантам дела о питании для ВСУ ("яйца по 17 гривен"). Вероятно, речь идет об эксдиректоре департамента закупок Минобороны Богдане Хмельницком и директоре фирмы "ОК ЛЕНД ФУД" Ларисе Швец. Первому фигуранту назначили ночной домашний арест, а второй – 1,2 млн грн залога. Оба обязали не покидать место жительства без разрешения, не общаться со свидетелями и сдать загранпаспорта.

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О решении суда сообщили в Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имена фигурантов официально не разглашаются, однако, по данным журналиста Олега Новикова, речь идет именно о Хмельницком и Швец.

Так, по данным расследователя, Богдан Хмельницкий, бывший директор департамента закупок Министерства обороны, по решению ВАКС, отправлен под ночной домашний арест с 00:00 до 06:00. Кроме этого, он должен соблюдать ряд строгих ограничений:

появляться по каждому требованию следствия;

не покидать пределы города проживания без разрешения;

воздерживаться от контактов с подозреваемыми и свидетелями;

сообщать о любом изменении места жительства или работы;

сдать свой загранпаспорт.

Это решение было принято следственным судьей Владимиром Воронько. Вторую подозреваемую – Ларису Швец обязали внести 1,2 миллиона гривен залога. Также она получила ограничения, подобные установленным для Хмельницкого:

обязана появляться во все вызовы правоохранителей;

не имеет права покидать Киев или область без разрешения;

не может общаться с другими фигурантами или свидетелями дела;

должна сообщать об изменении места жительства и работы;

обязана сдать паспорт для выезда за границу.

После скандала с яйцами по 17 грн, закупленными в рамках чрезмерно сложной и непрозрачной схемы, детективы НАБУ и прокуроры САП начали активное расследование. Сущность схемы заключалась в манипуляциях с ценами в продуктовых наборах: на популярные продукты цены завышались, на сезонные – занижались, но фактически не поставлялись. Это позволило поставщикам выводить деньги из бюджета под предлогом законной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприниматель Татьяна Глиняна, подозреваемая в хищении более 733 миллионов гривен на поставках продуктов питания для ВСУ, объявлена в международный розыск. Она выехала за границу в 2023 году, сейчас идет процедура ее розыска и привлечения к ответственности.

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