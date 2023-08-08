Европейский бизнес терпит убытки в РФ: оставшиеся компании рискуют потерять все

Прямой ущерб крупных европейских компаний, которые работали в России, составил 100 млрд евро. При этом те, кто остался в стране-агрессоре, могут потерять вообще все активы, т.к. российские власти затягивают удавку на горле иностранного бизнеса.

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Такие подсчеты обнародовало издание Financial Times (FT). Аналитики использовали данные из отчетов 600 бизнесов, которые работали или до сих пор продолжают работать в РФ после полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Из них 176 зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валют, и другие единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий. Еще 220 компаний продолжают деятельность в России без всяких ограничений.

"Даже если компания потеряла много денег, оставляя Россию, оставшиеся рискуют получить гораздо большие потери. Оказалось, что лучшая стратегия для компаний, которые решали, что делать в начале войны, – "отрезать и убегать". Чем быстрее вы ушли, тем меньше ваши потери", – отметил партнер стратегического консультирования Control Risks Наби Абдуллаев.

А научная сотрудница KSE Анна Власюк добавила, что все еще действующие в РФ бизнесы идут на риск. По ее словам, сейчас в стране-агрессоре возможна экспроприация активов, а получение любых дивидендов с этих предприятий стало почти невозможным.

"Существующие компании лучше пусть просто спишут бизнес. Я не думаю, что кто-то в безопасности. Каков был повод для присвоения Carlsberg? Действительно ли это вопрос национальной безопасности? Я так не думаю", – сказала Власюк.

При этом общая сумма ущерба не включает косвенные последствия войны, такие как повышение стоимости энергии и товаров. Больше всего потеряли нефтегазовые группы, где только три компании – BP, Shell и TotalEnergies – сообщили о суммарных расходах на сумму 40,6 млрд евро. Также серьезные потери понесли финансовые компании (банки, страховщики, инвестиционные фирмы), – 17,5 млрд евро. Промышленные компании, включая производителей автомобилей, потеряли 13,6 млрд евро.

"Удавка для "ждунов" лучших времен в России будет становиться все более жесткой: те, кто выходил с российского рынка первыми, в 2022 году, продали бизнес дороже и понесли меньшие убытки, чем будут нести те, кто будет выходить позже. Последние уже получили 10% налога на продажу активов в России + уплатят подписанный на днях Путиным налог на войну в размере 10% от сверхприбыли (к примеру, группа Raiffeisen Bank подсчитала, что ей придется заплатить в российский бюджет 100 млн евро)", – прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Более того, в России набирает обороты процесс "отмены приватизации". Только за последние недели генпрокуратура РФ подала иски с требованием вернуть государству акции "Волжского оргсинтеза" (крупнейшего химпредприятия в Европе), "Метафракс Кемикад" (одного из крупнейших производителей метанола и формалина), а также крупного рыбопромышленного холдинга "Тефида". Делается это под предлогом "утраты Россией экономического суверенитета и перехода собственности под контроль либо граждан других государств, либо иностранных юридических лиц", отметил Гетманцев.

"Сегодня те иностранные компании, которые еще продолжают работать в России, могут что-то потерять, а завтра – потеряют вообще все, без компенсации. Поэтому прекращайте портить себе историю, репутацию и карму – продавайте все свои активы и покидайте Россию, пока есть такая возможность!" – призвал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ заявили, что олигархи, которые финансируют бюджет России, отправятся в Гаагу вместе с Путиным. Ведомство уже расследует все бизнес-цепочки, ведущие к финансированию войны.

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