Еврокомиссия обязала закрыть приложение TikTok Lite на территории Евросоюза

Европейская комиссия (ЕК) завершила расследование касательно механизма вознаграждений в TikTok Lite. По его результатам компанию обязали навсегда изъять эту программу с рынка Европейского Союза.

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Об этом 5 августа сообщили на сайте Еврокомиссии. TikTok Lite – это альтернативная версия приложения TikTok с меньшей пропускной способностью, которую компания предлагает на некоторых рынках.

Функция вознаграждения в TikTok Lite, запущенная во Франции и Испании, позволяла пользователям зарабатывать баллы за определенные действия, например просмотр и лайки на видео. Эти баллы можно обменять на ваучеры или подарочные карты.

Проведя расследование, ЕК заключила мировое соглашение с TikTok, согласно которому комиссия формально не признала компанию нарушителем Закона о цифровых услугах (DSA), а следовательно никаких штрафов для нее не предусмотрено.

TikTok со своей стороны обязан закрыть TikTok Lite на рынке ЕС и не должен пытаться обойти свои обязательства, например запустить ту же функцию под другим названием или развернуть версию.

Если TikTok не выполнит своих обязательств, к компании могут быть немедленно применены санкции, предусматривающие штрафы в размере до 6% от глобального годового оборота без необходимости проведения нового расследования.

Еврокомиссия отметила, что будет контролировать соблюдение TikTok своих обязательств.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что китайскую соцсеть TikTok могут запретить в Европейском Союзе (ЕС). Еврокомиссия рассматривала возможность полного запрета платформы в странах содружества из-за угроз безопасности, которые она несет.

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