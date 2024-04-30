TikTok могут запретить в ЕС: фон дер Ляйен заявила о опасности соцсети

Популярную, в том числе и среди украинцев, китайскую соцсеть TikTok могут запретить в Европейском Союзе (ЕС). Еврокомиссия рассматривает возможность полного запрета платформы в странах содружества из-за угроз безопаности, которые она несет.

Как сообщает Politico, об этом на дебатах с участием ведущих кандидатов на евровыборах в 2024 году заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это не исключено", – ответила она на реплику модератора о том, что TikTok грозит национальный запрет в США, компания ByteDance, которой принадлежит платформа, ее не продаст.

Урсула фон дер Ляйен назвала Еврокомиссию первой организацией в мире, которая запретила своим сотрудникам устанавливать TikTok на корпоративные телефоны. "Мы точно осведомлены об опасности TikTok", – добавила она.

Стоит отметить, что TikTok уже столкнулся с проблемами в Европе. На прошлой неделе на платформе приостановили функцию вознаграждения пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite по причине расследования, начатого Еврокомиссией касательно соответствия этой функции Закону о цифровых услугах (DSA).

Также в рамках DSA TikTok в ЕС грозит расследование из-за обвинений в неспособности защитить несовершеннолетних. Если платформу признают виновной, ей могут временно запретить работать в Евросоюзе. Сообщается, что сама фон дер Ляйен в своей предвыборной кампании избегает темы TikTok.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Министерстве цифровизации Украины тоже следят за мировыми тенденциями касательно TikTok. Хотя глава ведомства Михаил Федоров утверждает, что в настоящее время о запрете иди других конкретных действиях в этом направлении речи не идет.

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