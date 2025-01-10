'Это win-win': Зеленский объяснил, почему Евросоюзу выгодно передать замороженные деньги РФ на восстановление Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз сегодня может принять серьезные решения по всем замороженным российским активам. В частности, речь идет о том, что бизнесы стран ЕС могли бы использовать их при восстановлении нашей страны.

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Этот шаг очень важен и он поможет не только Украине. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

О восстановлении нашего государства в этом году будут говорить на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в столице Италии в Риме в июле.

"Все европейские бизнесы, которые могут приехать и после войны отстраивать Украину, они могут это делать и зарабатывать деньги. Они могут брать эти деньги замороженные и отстраивать Украину – и это win-win. Это не только по-человечески, что вы нас поддерживаете, но это еще и прагматично для бизнеса", – отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины важно привлечь специалистов в области исторического культурного наследия из стран Европы для восстановления культовых сооружений, разрушенных РФ.

Глава государства также отметил, что для Украины важна поддержка от США, однако и Европа должна быть субъектной.

"Экономика Европы, Европейского Союза больше в разы, чем России. Потенциал – в десятки раз больше, чем России. Она (Европа – Ред.) очень сильная, чтобы быть самостоятельной. Самостоятельная Европа важна. И тогда есть уважение Америки к Европе и Европы к Америке. Именно союз континентов, он силен в защите любого государства и для любой поддержки", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза. Эти средства пойдут на оплату питания младшеклассников, поддержку фермеров, восстановление портов и других критически важных объектов.

А 10 января стало известно, что Украина получила 3 млрд евро от российских замороженных активов от ЕС в рамках инициативы ERA. Она предусматривает предоставление 50 млрд долларов, из которых 20 миллиардов обеспечит именно Европейский Союз.

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