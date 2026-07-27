Этим специалистам готовы платить до 150 тыс. грн: кого работодатели ищут больше всего в Украине

На украинском рынке труда сейчас наиболее востребованы водители, строители и медицинские работники, а по отдельным вакансиям работодатели готовы платить от 100 до 150 тысяч гривен в месяц. В ближайшие 5-10 лет ключевыми профессиями останутся специалисты строительной отрасли, а также саперы и специалисты по разминированию, которые будут необходимы для масштабного восстановления страны.

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Об этом рассказала директор департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Виктория Васильева в комментарии СМИ. Одними из самых востребованных работников в Украине уже несколько лет подряд остаются водители. Особенно остро работодатели ищут водителей международных перевозок и отдельных категорий транспорта.

По словам эксперта, такая ситуация в значительной степени связана с мобилизацией, ведь многие опытные водители сейчас проходят военную службу. В то же время потребность в перевозке товаров, гуманитарной помощи, топлива и других грузов только увеличивается. В некоторых регионах дефицит водителей уже достигает 30–40 %, поэтому работодатели вынуждены конкурировать между собой за кандидатов.

Строителей буквально ищут по всей стране

Не менее сложная ситуация наблюдается в строительной отрасли. Украина уже сейчас испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, а после окончания войны потребность будет только расти. Особенно не хватает:

каменщиков;

кровельщиков;

инженеров-проектировщиков;

электросварщиков;

токарей высокой квалификации.

По словам Васильевой, работодатели фактически "охотятся" за такими специалистами, ведь найти опытных работников становится все сложнее. Она также отметила, что зарплата в 30 тысяч гривен сегодня уже не является чем-то необычным. Для многих профессий это фактически стартовый уровень оплаты.

Самые высокие доходы традиционно предлагают водителям международных перевозок. По данным Государственного центра занятости, отдельные вакансии предусматривают оплату труда от 100 до 150 тысяч гривен в месяц. Высокие зарплаты объясняются не только дефицитом кадров, но и большой ответственностью, длительными командировками и спецификой работы.

Медики также испытывают большой дефицит

Существенный спрос сохраняется и на медицинских работников. Прежде всего работодатели ищут средний и младший медицинский персонал, реабилитологов, психологов и психотерапевтов. Потребность в таких специалистах резко возросла из-за необходимости оказывать помощь как гражданскому населению, так и военнослужащим, нуждающимся в физической и психологической реабилитации.

Отдельной категорией остаются стоматологи. В частных клиниках уровень заработной платы может достигать 80–100 тысяч гривен. В то же время такие вакансии редко публикуются открыто, ведь работодатели часто самостоятельно ищут нужных специалистов.

Какие профессии будут наиболее востребованными через 5–10 лет

По словам эксперта, прогнозировать рынок труда на много лет вперед непросто, однако уже сейчас можно определить несколько направлений, которые почти гарантированно останутся востребованными. Прежде всего это строительные профессии. Масштабное восстановление Украины потребует десятков тысяч квалифицированных рабочих различных специальностей.

Также все большее значение будет приобретать гуманитарное направление. Речь идет о специалистах по разминированию, саперах и других специалистах, которые будут участвовать в восстановлении безопасной жизни на освобожденных территориях.

Эксперт отмечает, что нынешняя ситуация открывает новые возможности для тех, кто готов сменить профессию или получить новую специальность. По её словам, современный работодатель всё больше ценит не количество лет в трудовой книжке, а готовность человека быстро учиться, адаптироваться к новым условиям и развиваться вместе с рынком.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в возрасте старше 50 лет все активнее возвращаются на рынок труда — чаще всего их трудоустраивают в Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях. Наибольшим спросом у работодателей пользуются водители, продавцы, бухгалтеры, повара и медицинские сестры, ведь именно этих специалистов сегодня больше всего не хватает на рынке труда.

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